Economistul Adrian Negrescu a recomandat familiilor din România să păstreze în locuință o sumă de bani între 500 și 1.000 de lei, în numerar, pentru a putea face față unei eventuale catastrofe sau unei pene de curent.

Într-o intervenție la Antena 3, managerul Frames a explicat că sistemul de plată cu cardul poate deveni nefuncțional în orice moment, iar în România riscul unor pene de curent este considerabil, mai ales pe perioada iernii.

Negrescu a subliniat că, în contextul unor situații neprevăzute, banii cash reprezintă o soluție sigură pentru a putea achiziționa strictul necesar. El a precizat că în România se pot face cumpărături cu bani cash în piețe, la producători locali sau în magazinele de cartier, fără a fi nevoie de carduri bancare.

„Oricând este posibil ca sistemul de plată cu cardul să cadă. Să se întrerupă curentul electric, în România există un risc destul de mare de pene de curent, mai ales în perspectiva următoarelor luni, când vine iarna și nu știm cum ne vom acoperi necesarul de electricitate. Se pot întâmpla tot felul de situații neprevăzute și într-adevăr e bine să ai niște bani deoparte, mai ales pentru astfel de situații. Vestea bună e că în România poți să cumperi cu bani cash multe lucruri, să te duci la piață, să iei de la țărani, dacă ai nevoie de mâncare, să cumperi tot ce ai nevoie de la buticul din cartier, fără să fie necesar să plătești cu cardul”, a explicat el pentru postul de televiziune.

Recomandarea economistului vine în paralel cu sfaturile autorităților. Banca Centrală Europeană a îndemnat chiar săptămâna aceasta cetățenii să dețină rezerve de bani cash la domiciliu, în timp ce secretarul de stat Raed Arafat sfătuia românii, nu cu mult timp în urmă, să fie pregătiți să se descurce singuri între 72 de ore și 10 zile în cazul unei situații de urgență la nivel național.

Negrescu a precizat că pentru o familie cu unul sau doi copii, suma ideală de bani cash ar fi în jur de 1.000 de lei, suficientă pentru acoperirea necesităților de bază pe câteva zile.

„Cât ne-ar trebui? Cred că pentru câteva zile. Două, trei zile de supraviețuire în condiții extreme, dar nu cred că vom ajunge într-o asemenea situație. Ar trebui să avem undeva între 500 și 1000 de lei, dacă avem o familie cu un copil sau doi. Ce înseamnă asta? Înseamnă bani pentru a-ți asigura mâncarea, apa necesară, poate, cine știe, pentru lucruri care țin de medicina de urgență, în cazul unui cataclism, o catastrofă”, le-a transmis Negrescu românilor.

Pe lângă banii cash, analistul financiar a recomandat și păstrarea unor rezerve alimentare, subliniind că acestea sunt esențiale pentru a face față unor situații extreme. El a mai adăugat că pregătirea preventivă nu trebuie să creeze panică, ci să ofere siguranță.

„Dincolo de bani trebuie să avem și niște rezerve alimentare și e esențial să avem așa ceva în orice situație”, a încheiat el.

Reamintim că întreaga discuție a plecat de la recomandările emise săptămâna aceasta de BCE (Banca Centrală Europeană). Instituția a subliniat importanței păstrării banilor lichizi acasă, întrucât bancnotele rămân esențiale în situațiile în care sistemele digitale nu mai funcționează.

În Țările de Jos, Austria și Finlanda, cetățenii au primit deja recomandări oficiale, oamenii fiind sfătuiți să aibă între 70 și 100 de euro per persoană.

