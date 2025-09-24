Țări precum Țările de Jos, Austria și Finlanda au emis deja astfel de recomandări, cetățenii fiind sfătuiți să aibă între 70 și 100 de euro per persoană. Raportul BCE este în concordanță cu apelurile Comisiei Europene, care a subliniat anul acesta necesitatea ca fiecare gospodărie să aibă nu doar numerar, ci și rezerve de hrană, apă și medicamente suficiente pentru cel puțin 72 de ore în caz de întrerupere a serviciilor esențiale.

Documentul subliniază că numerarul nu răspunde doar unor nevoi individuale, ci contribuie și la reziliența sistemului financiar în ansamblu. Totuși, analiza nu stabilește un nivel minim obligatoriu de bani lichizi pe care cetățenii ar trebui să îi păstreze, ci lasă decizia la latitudinea fiecărui stat și individ.

Recomandările BCE apar într-un context în care plățile digitale domină tranzacțiile de retail, iar multe bănci reduc costurile prin închiderea sucursalelor și a bancomatelor. Totuși, autoritățile trebuie să asigure accesul populației la numerar, mai ales în situații de criză.

„Numerarul este o componentă esenţială a pregătirii naţionale pentru crize. Nu doar că satisface nevoile individuale, dar contribuie şi la rezilienţa sistemică mai largă”, informează BCE.

Chiar dacă banii lichizi sunt folosiți tot mai rar în plățile zilnice, cererea pentru aceștia crește puternic atunci când încrederea în sistemele financiare sau digitale scade. În perioada pandemiei de Covid-19, rezervele de numerar au crescut cu 140 de miliarde de euro în doar doi ani, comparativ cu o creștere anuală obișnuită de 55 de miliarde de euro, în ciuda faptului că mulți consumatori treceau la carduri contactless și cumpărături online.

Un alt exemplu este pana de curent din Peninsula Iberică din aprilie, când serviciile bancare online și bancomatele au devenit indisponibile. În lipsa infrastructurii digitale, plățile în numerar au fost singura soluție, iar după restabilirea serviciilor, retragerile de la bancomate au crescut semnificativ pentru a reface rezervele.

Banca Centrală Europeană compară bancnotele cu roata de rezervă a unei mașini: nu sunt folosite în fiecare zi, dar devin indispensabile atunci când sistemul principal cedează. În acest sens, Finlanda lucrează la dezvoltarea unor bancomate „rezistente la întreruperi”, capabile să elibereze numerar chiar și atunci când sistemele centrale ale băncilor nu sunt funcționale.