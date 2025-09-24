Băncile dintr-o mare țară europeană au început, începând de luni, 22 septembrie 2025, să aplice reguli noi privind retragerile de numerar pentru clienții care au depășit vârsta de 62 de ani. Această decizie face parte dintr-un set mai amplu de reforme menite să reducă fraudele financiare, să încurajeze plățile digitale și să asigure, în același timp, un acces sigur și echitabil la numerar pentru pensionari.

Pentru milioanele de locuitori din Regatul Unit care trăiesc exclusiv din pensie și se bazează în principal pe numerar, schimbările pot afecta direct modul în care își gestionează banii de zi cu zi. În acest context, este important ca pensionarii și familiile lor să înțeleagă noile reguli, motivele din spatele adoptării lor și opțiunile alternative disponibile pentru a-și păstra autonomia financiară.

Autoritățile și băncile au invocat trei motive principale pentru noile restricții: combaterea fraudelor, accelerarea digitalizării și modernizarea serviciilor legate de numerar. Oficialii guvernamentali au subliniat că „numerarul nu dispare, dar trebuie utilizat mai responsabil”, iar Autoritatea de Conduită Financiară (FCA) avertizează că pierderile cauzate de fraudele asupra vârstnicilor se ridică anual la milioane de lire.

În practică, pensionarii care obișnuiau să retragă întreaga pensie în numerar vor trebui să-și împartă tranzacțiile în sume mai mici. Majoritatea băncilor au stabilit plafoane între 300–500 lire pe zi la bancomat și între 3.000–5.000 lire pe lună la ghișeu. Orice retragere care depășește 2.000 lire într-o singură zi va necesita prezentarea unor documente suplimentare sau o perioadă de verificare prealabilă, pentru a proteja fondurile clienților.

Reacțiile la aceste măsuri sunt mixte. Unele voci din societate consideră că restricțiile oferă o protecție necesară împotriva fraudelor, în timp ce alții le văd ca pe o limitare a libertății financiare a seniorilor. Totuși, există și excepții: persoanele cu probleme medicale pot beneficia de plafoane mai mari, iar pensionarii aflați sub îngrijire pot primi derogări speciale. În plus, accesul la numerar rămâne garantat prin rețeaua extinsă de oficiile poștale, astfel încât nimeni să nu rămână fără posibilitatea de a-și retrage banii.

Ca alternative, băncile promovează tot mai mult plățile cu cardul, debitul direct, cardurile preplătite și aplicațiile digitale simplificate, concepute special pentru seniori, cu interfețe prietenoase și text mărit. În paralel, mai multe instituții financiare au lansat servicii de asistență dedicate și cursuri de instruire online, în colaborare cu organizații precum Age UK, pentru a ajuta pensionarii să se adapteze la noile tehnologii și să își gestioneze mai ușor finanțele.

Aceste măsuri reprezintă, în ansamblu, un echilibru între protecția împotriva fraudelor și păstrarea accesului la numerar, iar înțelegerea detaliilor poate ajuta pensionarii să facă alegeri mai sigure și mai convenabile în gestionarea banilor lor.