Clienții Erste Bank Sparkasse se pregătesc pentru un sfârșit de săptămână complicat din punct de vedere financiar. Instituția bancară a anunțat că, în perioada sâmbătă, 20 septembrie, ora 22:00 – duminică, 21 septembrie, ora 18:00, va derula o amplă operațiune de mentenanță a sistemelor informatice.

Potrivit anunțului, platformele digitale George și George Business vor fi complet inaccesibile. De asemenea, utilizatorii nu vor putea efectua plăți în condiții normale, iar retragerile de numerar vor fi supuse unor restricții stricte.

Măsurile îi vizează în primul rând pe clienții spark7 și pe cei ai Zweite Sparkasse. Pentru aceștia, plățile cu cardul nu vor fi posibile, iar accesul la bancomate va fi blocat pe toată durata mentenanței.

Situația este mai puțin drastică pentru deținătorii de carduri de debit, însă și în acest caz apar limitări clare: tranzacțiile se vor putea efectua doar în limita sumei personale stabilite, dar nu mai mult de 1.500 de euro pe zi. Retragerile de numerar, indiferent de numărul operațiunilor, vor fi plafonate la 400 de euro zilnic.

În ceea ce privește plățile pe internet, acestea vor funcționa doar dacă nu este necesară o autentificare suplimentară prin George ID, s Identity sau cardTAN. Astfel, numeroase tranzacții vor rămâne blocate până la finalizarea lucrărilor.

În cazul cardurilor de credit, utilizarea lor rămâne posibilă, dar și aici clienții sunt constrânși de limita personală disponibilă. Practic, un weekend de cumpărături online sau cheltuieli mai mari se poate transforma într-o provocare, atrag atenția specialiștii.

Conducerea Erste Bank Sparkasse le sugerează clienților să își organizeze din timp cheltuielile și să anticipeze eventualele probleme. Operațiunile importante ar trebui finalizate înainte de ora 22:00 de sâmbătă, iar achizițiile online amânate, pe cât posibil, până după reluarea normală a serviciilor. Totodată, reprezentanții băncii recomandă ca fiecare client să aibă o rezervă de numerar pentru situații de urgență, astfel încât să evite blocaje sau neplăceri.

În fața criticilor venite din partea clienților nemulțumiți de aceste restricții, banca a transmis că astfel de întreruperi sunt inevitabile.

Potrivit instituției, mentenanța periodică este esențială pentru securitatea tranzacțiilor și pentru funcționarea optimă a infrastructurii digitale. De altfel, oficialii Erste Bank Sparkasse subliniază că asemenea măsuri sunt aplicate și de alte bănci mari din Europa.