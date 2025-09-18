Tot mai multe școli din România testează un program nou pentru elevii de clasa a XII-a, gândit ca să-i pregătească mai bine pentru Bacalaureat. Potrivit acestui program, adolescenții merg la școală doar patru zile pe săptămână, iar vinerea fac cursuri online. În cele patru zile de școală, ei se concentrează pe materiile pentru examenele de Bacalaureat, iar în ziua online lucrează acasă la celelalte materii, pregătind proiecte care vor fi notate la sfârșitul anului școlar.

O profesoară de la Colegiul Național Bănățean din Timișoara a spus, potrivit Cancan, că proiectul este potrivit pentru clasele reale, care dau bac la biologie și vin fizic la pregătire, dar și pentru clasele umaniste, unde materia este fie rezumată, fie opțională de acasă.

„Acest proiect ne vine ca o mănușă pentru că avem clasele de real, care dau bac la biologie, deci vin fizic şi fac pregătirea cu noi pentru examen. Dar avem şi clasele din uman unde această materie este fie însumată ca ştiinţa, fie e opţional aleasă de acasă”, a afirmat profesoara.

Se menționează că sistemul hibrid este apreciat de mulți elevi, care folosesc ziua de vineri pentru a învăța suplimentar la materiile de Bacalaureat sau pentru a se relaxa. Unii elevi au spus că această zi le oferă timp mai mult pentru recapitulare, în timp ce alții o folosesc pentru odihnă.

Programul pilot le oferă elevilor mai mult timp pentru pregătire individuală și flexibilitate, ceea ce este util mai ales pentru cei care fac și meditații. Ziua de vineri dedicată studiului de acasă ajută la reducerea stresului și le permite să se concentreze pe materiile importante.

Ministerul Educației și Cercetării a publicat în luna august, în consultare publică, proiectul de calendar pentru sesiunea 2026 a examenului național de Bacalaureat. Documentul ne arată că, la fel ca până în anul 2024, probele de evaluare a competențelor lingvistice și digitale vor fi susținute în vară, înaintea probelor scrise.

Înscrierea candidaților la prima sesiune de examen va avea loc între 2-4 iunie 2026, iar cursurile pentru elevii claselor a XII-a și a XIII-a se vor încheia pe 4 iunie 2026.

Înscrierea candidaților: 2 – 4 iunie 2026

Sfârșitul cursurilor pentru clasele a XII-a și a XIII-a: 4 iunie 2026

Probele de competențe:

8 – 10 iunie: Limba română, comunicare orală (proba A)

10 – 11 iunie: Limba maternă, comunicare orală (proba B)

11 – 12 iunie: Limba străină, comunicare orală (proba C)

15 – 17 iunie: Competențe digitale (proba D)

Probele scrise:

29 iunie: Limba și literatura română (E.a)

30 iunie: Proba obligatorie a profilului (E.c)

2 iulie: Proba la alegere a profilului și specializării (E.d)

3 iulie: Limba și literatura maternă (E.b)

Rezultate:

Rezultate inițiale: 7 iulie

Depunerea contestațiilor: 7 iulie

Rezultate finale: 13 iulie 2026

Înscrierea: 14 – 21 iulie 2026

Probele de competențe: 3 – 6 august 2026

Probele scrise: 10 – 13 august 2026

Rezultate finale: 24 august 2026