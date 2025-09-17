Burse 2025-2026: Condiții și termene de depunere pentru elevi și studenți
Ministerul Educației propune noi valori pentru bursele studențești pentru anul universitar 2025-2026. Iată principalele sume:
- Bursa de doctorat pentru doctoranzi (toți anii de studiu) este 3.700 lei.
- Bursa de studiu pentru studenții de licență cu dublă specializare sau masterat didactic este 2.165 lei (echivalentul salariului minim net).
- Bursa socială minimă, care ajută la acoperirea mesei și cazării, este 925 lei.
Cine poate primi bursa socială în anul școlar 2025-2026?
Școlile primesc acum dosarele pentru bursele sociale. Bursa socială este de 300 lei pe lună, la fel ca anul trecut. Totuși, școlile pot mări această sumă dacă: primesc bani de la primărie sau au alte venituri pe care le pot folosi pentru burse.
Bursa socială ajută elevii care provin din medii sărace, familii vulnerabile sau au probleme medicale speciale, ca să poată merge la școală și să nu abandoneze studiile.
- Spre deosebire de bursele de merit, bursa socială se acordă și elevilor din ciclul primar, nu doar gimnazial sau liceal.
- Elevii trebuie să fie la școli de stat cu frecvență de zi.
- Pot primi bursa și elevii din școli private sau confesionale fără taxă, dacă sunt la cursuri de zi.
Cine se consideră „familie” pentru calculul venitului?
- Soți cu copii necăsătoriți până la 18 ani sau 26 dacă sunt la școală de zi, care locuiesc împreună.
- Persoane necăsătorite cu copii necăsătoriți până la 18 ani sau 26 dacă sunt la școală de zi, care locuiesc împreună.
- Persoană singură cu copii în întreținere, cu aceeași limită de vârstă, care locuiesc împreună.
- Se consideră „familie” și persoanele care au grijă de copii dacă părinții sunt absenți și locuiesc împreună cu aceștia.
Bursa socială se acordă la cerere, în funcție de situația materială, socială sau medicală a elevului. Datele elevului sunt confidențiale.
Condiții suplimentare:
- Elevul trebuie să fi promovat toate materiile.
- Media la purtare trebuie să fie 10 sau calificativ „foarte bine”.
Situațiile în care se acordă bursa socială
- Elevi din familii cu venit sub 50% din salariul minim net pe membru de familie.
- Elevi cu un părinte sau ambii părinți decedați, sau care sunt în plasament – aici nu se ține cont de venit.
- Elevi cu deficiențe sau dizabilități conform criteriilor legale – fără a se ține cont de venit.
- Elevi cu boli oncologice sau cronice care fac școală la spital sau acasă mai mult de 4 săptămâni – fără a se ține cont de venit.
- Elevi care se întorc la școală după școlarizarea la spital – fără a se ține cont de venit.
- Elevi din familii care primesc venitul minim de incluziune – se ia în calcul decizia oficială de acordare a ajutorului.