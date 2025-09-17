Ministerul Educației propune noi valori pentru bursele studențești pentru anul universitar 2025-2026. Iată principalele sume:

Bursa de doctorat pentru doctoranzi (toți anii de studiu) este 3.700 lei .

pentru doctoranzi (toți anii de studiu) este . Bursa de studiu pentru studenții de licență cu dublă specializare sau masterat didactic este 2.165 lei (echivalentul salariului minim net).

pentru studenții de licență cu dublă specializare sau masterat didactic este (echivalentul salariului minim net). Bursa socială minimă, care ajută la acoperirea mesei și cazării, este 925 lei.

Școlile primesc acum dosarele pentru bursele sociale. Bursa socială este de 300 lei pe lună, la fel ca anul trecut. Totuși, școlile pot mări această sumă dacă: primesc bani de la primărie sau au alte venituri pe care le pot folosi pentru burse.

Bursa socială ajută elevii care provin din medii sărace, familii vulnerabile sau au probleme medicale speciale, ca să poată merge la școală și să nu abandoneze studiile.

Spre deosebire de bursele de merit, bursa socială se acordă și elevilor din ciclul primar, nu doar gimnazial sau liceal.

Elevii trebuie să fie la școli de stat cu frecvență de zi.

Pot primi bursa și elevii din școli private sau confesionale fără taxă, dacă sunt la cursuri de zi.

Cine se consideră „familie” pentru calculul venitului?

Soți cu copii necăsătoriți până la 18 ani sau 26 dacă sunt la școală de zi, care locuiesc împreună.

Persoane necăsătorite cu copii necăsătoriți până la 18 ani sau 26 dacă sunt la școală de zi, care locuiesc împreună.

Persoană singură cu copii în întreținere, cu aceeași limită de vârstă, care locuiesc împreună.

Se consideră „familie” și persoanele care au grijă de copii dacă părinții sunt absenți și locuiesc împreună cu aceștia.

Bursa socială se acordă la cerere, în funcție de situația materială, socială sau medicală a elevului. Datele elevului sunt confidențiale.

Condiții suplimentare:

Elevul trebuie să fi promovat toate materiile.

Media la purtare trebuie să fie 10 sau calificativ „foarte bine”.