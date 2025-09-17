Mircea Badea a explicat pe YouTube că în ultimele zile a observat în mediul online o reacție coordonată, critică și adesea ironică, legată de faptul că nu permite comentarii pe conturile sale de Twitter, YouTube și Instagram (el nefiind prezent pe Facebook). Realizatorul TV a subliniat că aceste critici presupun, eronat, că ar fi temător în fața dezbaterilor.

„Remarc în ultimele zile în spațiul virtual o temă care sigur este izvorâtă dintr-un ordin, pentru că nu există coincidențe: multă lume în spațiul virtual e indignată, vitriolată chiar și, desigur, ironică, în legătură cu faptul că nu permit comentarii. La mine pe social media, adică nici pe Twitter, nici pe YouTube, nici pe Instagram; dar nu pe Facebook, fiind blocat de foarte mulți ani. Bun, dar ideea este: dom’le, deci Badea nu permite comentarii la postările lui, deci e clar că îi este teamă de dezbatere”, a explicat Badea pe YouTube.

Mircea Badea a explicat că a decis să blocheze comentariile pe rețelele sociale din cauza comportamentului agresiv al unor utilizatori, unii ajungând chiar să-l amenințe pe el și pe fiul său cu moartea. El a subliniat ironic că, deși criticii online se prezintă ca maeștri ai dezbaterii, el a ales această măsură pentru a se proteja de atacurile lor. Când încă avea cont pe Facebook, Badea avea între 350.000 și 400.000 de abonați, iar unele postări adunau până la 1.000 de comentarii.

Mircea Badea a povestit că, în contextul mitingului diasporei și al evenimentelor precum 10 august, atât el, cât și fiul său, pe atunci foarte mic, au primit numeroase amenințări cu moartea, însoțite de indicarea clară a domiciliului lor, venind din partea unor persoane reale.

„Asta e ideea: deci toți postacii, toți activiștii, toate uneltele de propagandă din spațiul virtual sunt niște super meseriași în dezbatere și, evident, eu, nefăcând față unor valori, unor competențe în materia de dezbatere, am ales să blochez comentariile. Când încă aveam contul de Facebook, erau în jur de 350.000–400.000 de persoane abonate. La unele postări aveam 1.000 de comentarii. La un moment dat, într-o conjunctură cu miting-ul diasporei, cu Dragnea, cu 10 august, am primit atât eu, cât și fiul meu, care era și foarte mic, multe amenințări cu moartea și se spunea clar unde locuiesc. Amenințările au fost de la oameni concreți”, a mai spus Mircea Badea.

Realizatorul TV a declarat că s-a adresat poliției și a depus plângeri, subliniind că unele dintre amenințările primite proveneau de la persoane reale.

„Deci am primit multe amenințări cu moartea de la conturi reale, de oameni care chiar existau; erau oameni cu identitate, cu poză chiar la profil, oameni reali. Și am primit foarte multe amenințări și multe, multe mizerii, multe nenorociri. Bun, sigur că de obicei în astfel de situații vine întrebarea aia specifică: ‘Te-ai dus la poliție?’ Da, m-am dus; sigur că era faptă penală ce comiseseră oamenii ăia, destul de mulți. Am spus că era faptă penală, dar sigur că nu s-a întâmplat nimic. Evident că da, tot pe mine m-au chemat peste vreun an și jumătate să mă întrebe dacă mai mențin plângerea. Sigur că am menținut-o”, povestește el.

Mircea Badea a precizat că, deși nu permite comentarii pe paginile sale, participă activ la dezbateri cu politicieni și jurnaliști, inclusiv cu Nicușor Dan. El a explicat că interacțiunea sa se limitează la discuțiile cu cei aleși de public sau împotriva cărora publicul a votat, considerând că nu are niciun motiv să răspundă la insulte sau amenințări venite online.