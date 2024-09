Carmen Brumă, în vârstă de 47 de ani, trăiește de 25 de ani o frumoasă poveste de dragoste alături de Mircea Badea, în vârstă de 50 de ani. Deși nu sunt căsătoriți, ei formează unul dintre cele mai solide cupluri și au împreună un fiu, pe nume Vlad.

„Un ingredient este să ai un plan de viitor la care ambii parteneri să țină foarte mult. Iar planul nostru de viitor comun este Vlad. Mi se pare că dacă ai un astfel de scop, restul lucrurilor se așază, sunt tolerabile. În plus, faptul că am știut să păstrăm pentru noi toate etapele prin care am trecut în 25 de ani, cred că lucrul acesta iarăși a fost un punct important”, a dezvăluit aceasta în emisiunea lui Mădălin Ionescu.

Vedeta a menționat că, deși au existat momente dificile în relația lor, au reușit întotdeauna să le depășească. Ea a evaluat avantajele și dezavantajele în relația lor.

Carmen Brumă a spus că sunt lucruri mărunte, care apar în orice relație de lungă durată. Potrivit ei, nu trebuie să încerci să îți schimbi partenerul. Nutriționista a menționat, totodată, că la un moment dat, toată lumea are probleme de comunicare, iar important este cum le depășești.

„Este imposibil în 25 de ani să nu treci prin momente mai puțin plăcute, prin momente limită. Important este că de fiecare dată am judecat așa. Eu sunt o tipă foarte rațională și foarte calculată, bine înfiptă cu picioarele pe pământ.

La mine e pe calcule. Am stat frumos și am zis: ce merge, ce e bine, ce e avantajos pentru noi, ce nu merge, ce nu suportăm unul la altul, ce e groaznic, la final să vedem care sunt mai multe. Am zis că merită să investim, atunci am mers mai departe și am făcut lucrurile alea de nesuportat tolerabile.

Sunt lucruri banale, sunt lucruri care derivă din meseriile noastre publice. Sunt lucruri din astea absolut mărunte care orice cuplu cu niște ani în spate le are. Să-l transformăm pe celălalt, asta nu cred că e o soluție viabilă. Nu s-a pus problema să schimb ceva, să-l transform pe celălalt… Eu cred că toată lumea are probleme de comunicare la un moment dat. Am mers și pe intuiție foarte mult”, a spus ea.