Fostul candidat la alegerile prezidențiale din 2024 a stat față în față cu cei trei jurnaliști. Prima întrebare adresată lui Crin Antonescu a venit din partea lui Dan Andronic: ,,De ce credeți că ați pierdut alegerile”

,,Întrebare scurtă cu răspuns lung. Ce doresc sa afirm, clar, răspicat este că eu imi asum în întregime pierderea alegerilor. Toate discuțiile despre cum un partid sau altul, primar saul altul,un președinte interimar sau altul au susținut această campanie, din punctul meu de vedere nu sunt semnificative. Cetățenii au ales așa și acest verdict pentru mine nu poate fi contestat.”

În cadrul podcastului „Hai România”, Crin Antonescu a comentat situația politică actuală. Acesta a criticat modul în care este tratat AUR în raport cu USR și partidele aflate la guvernare.

Potrivit acestuia, este un comportament de „propagandă”, amintind și de atitudinea elogioasă a lui Gabriel Liiceanu față de Ilie Bolojan.

„Un partid care nu e în afara legii care e în Parlamentul României, e un partid de care trebuie să ții cont. Scoți opțiune AUR. Ce îți spune propaganda asta? Îl clonăm pe Bolojan, Liiceanu a dat capodopera textelor sale. Trebuie să-l clonam și mai departe ce? Votăm cu USR-ul? Aici avea Cristoiu dreptate, ei sunt bolșevicii acestei epoci”, a afirmat fostul președinte al PNL.

Referindu-se la marile partide, CrinAntonescu a subliniat că ele nu sunt indestructibile și că nimeni nu garantează că vor mai exista peste 5 ani.

„Niciodată nu e capătul lumii nici pentru PSD nici pentru PNL. Ăștia nu sunt nici capabili să conducă. Nu au vreo răspundere, și atunci care este opțiunea noastră democratică?

În ceea ce privește PNL, fostul candidat la prezidențiale a lăsat de înțeles că și-ar putea relua implicarea politică, dar cu o condiție clară:

„Dacă PNL devine o forță credibilă, anti-Soroșistă, dacă o voi putea sprijini, o voi face.”

Antonescu a făcut și o paralelă cu realitățile din vestul Europei.

„Europa Occidentală nu are destul pământ să stea pe picioarele ei.”

În cadrul podcastului, Crin Antonescu a susținut că ar fi fost o mare eroare ca Georgescu să ajungă președintele României și a criticat decizia de anulare a unor alegeri, prin care milioane de voturi au fost invalidate

În opinia sa, este lipsit de logică să fie anulat un scrutin pe baza unor explicații incomplete sau amânate, care remarca faptul că autoritățile au admis că nu aveau suficiente argumente clare, dar sperau să aducă ulterior altele. Antonescu a concluzionat că, pentru o parte importantă a românilor, procesul electoral nu a părut liber, din moment ce li s-a anulat votul și le-a fost blocată o opțiune de candidat.

„Nu era bine deloc ca cineva ca domnul Călin Georgescu să devină președintele României. Anularea unor alegeri a milioane de voturi… Să anulezi ceva ce s-a votat pe motiv că-mi spui după aia și apoi nu-mi spui nimic după aia…sau să-mi spui ca domnul președinte Dan: „Noi atât am avut, într-adevăr, nu e suficient de clar, dar mai avem noi ceva”. Păi e Ilogic. CCR a anulat alegerile pe baza a ceea ce a avut, nu pe ceea ce vom mai scoate noi sau ei. Pentru mulți oameni din România aceste alegeri nu au fost libere, pentru că li s-a anulat un vot și li s-a interzis un candidat”, a precizat Crin Antonescu.

