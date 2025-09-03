O fotografie de la Beijing, realizată la 80 de ani de la victoria Chinei împotriva fascismului, i-a adus în prim-plan pe foștii premieri români Adrian Năstase și Viorica Dăncilă, surprinși la tribuna oficială alături de lideri mondiali precum Vladimir Putin și Xi Jinping.

Ilie Bolojan și Nicușor Dan scot la iveală nu doar divergențe privind reforma statului, ci și falii adânci între taberele pro-europene – bolojeniștii și nicușoriștii. „E festival!”, spun ironic comentatorii. Numai că, în timp ce reforma rămâne „dură cu fraierii și blândă cu șmecherii”, marile teme externe complică și mai mult ecuația.

Fotografia de la Beijing, în care foștii premieri Adrian Năstase și Viorica Dăncilă apar lângă Vladimir Putin și Xi Jinping, aprinde spiritele la București și divizează opinia publică. Despre toate acestea, Curea, Andronic și Turcescu dezbat în podcastul HAI Live pe canalul de YouTube HAI ROMÂNIA și pe pagina de Facebook evz.ro.

Jurnalistul Robert Turcescu a deschis subiectul într-o emisiune live:

„Pregătiți-vă ca în următoarele ore, poate chiar zile, să se vorbească intens despre Xi Jinping, Adrian Năstase, Vladimir Putin și, evident, și Kim al Coreei de Nord. Uitați-vă la această fotografie: la 80 de ani de la momentul în care China sărbătorește victoria împotriva fascismului, victoria împotriva Japoniei, îi vedem pe Adrian Năstase, însoțit de soția sa, Dana Năstase, și pe Viorica Dăncilă. Cred că Dăncilă a fost invitată separat, nu că l-ar fi însoțit pe Năstase.”

Turcescu a subliniat că evenimentul a culminat cu o paradă militară impresionantă, la care România a fost reprezentată, informal, prin foști lideri politici.

Oana Țoiu a criticat vehement prezența celor doi foști premieri:

„România nu este și nu poate fi reprezentată de politicieni care se așază onorați în poză lângă Putin și care acasă vorbesc despre patriotism. Un patriot nu s-ar gudura pe lângă agresor. Sigur că nu. Mai ales la câteva zile după ce o dronă rusească a atacat o navă la câteva sute de metri de granița noastră pe Dunăre și la câteva săptămâni după ce Rusia a bombardat comunități din Ucraina unde se vorbește limba română.”

Într-un alt pasaj, Țoiu a reafirmat direcția strategică a României:

„România și-a ales clar calea – Uniunea Europeană, parteneriatul strategic cu SUA, susținerea democrațiilor și a vecinilor noștri. Politicienii prieteni cu Putin nu ne reprezintă.” Dan Andronic: „Este invitat de Comitetul Central al Partidului Comunist Chinez”

Analistul politic Dan Andronic a adus în discuție relația istorică dintre Năstase și Beijing:

„Este invitat de Comitetul Central al Partidului Comunist Chinez. Este cea mai înaltă invitație pe care o poți primi la un eveniment din partea Chinei, iar respectul pe care i-l poartă chinezii lui Adrian Năstase e greu de înțeles pentru un român.”

„Atunci, Adrian Năstase, cu jumătate din guvern – Dan Ioan Popescu, Miron Mitrea, Dan Nica și alți miniștri – s-au urcat într-un avion și au făcut o vizită oficială la Beijing, spărgând blocada. A fost un gest diplomatic extraordinar, pe care China l-a apreciat enorm.”

Andronic a contestat vehement declarația făcută de Oana Țoiu

„Adrian Năstase este la Beijing, nu la Moscova. Nu stabilește el cine intră în poză, e doar invitat. Dacă ar fi după doamna Țoiu, am ajunge cel mult la Sofia sau Tirol, unde am prezenta avantajele băilor de la Sovata.”

Adrian Năstase: „Am fost primul premier european care a spart blocada”

Fostul premier Adrian Năstase a explicat, la rândul său, contextul vizitei sale istorice din 2003:

„În 2003 a fost epidemia SARS. Rusia și Coreea de Nord își închiseseră granițele cu China, Campionatul Mondial de Fotbal Feminin a fost mutat din China în SUA. Atunci, eu am zis: ‘E momentul să facem un gest de prietenie.’ Și am luat un avion, am aranjat o vizită oficială și am fost primul premier european care a spart blocada.”

Năstase a comparat acel moment cu alte decizii diplomatice ale României din perioada comunistă:

„Pentru chinezi, asta a fost mai mult decât diplomatic, a fost o dovadă de prietenie. Asemănător cu gesturile României din anii ’70, când am deschis ambasadă la Tel Aviv sau la Bonn.”

Jurnalistul Mirel Curea a atacat direct USR și modul în care, în opinia sa, Oana Țoiu interpretează politica externă:

„Nu știu ce coeficient de inteligență are doamna Țoiu. Eu nu aș numi neapărat prostie ceea ce face, ci un tip de gândire lozincardă, servilă. Oamenii din USR s-au obișnuit cu servilismul față de directivele ‘sorosiste’. Numai că una e să faci activism prin ONG-uri și alta e să fii om de stat.”

Curea a amintit că Beijingul încă apreciază sprijinul diplomatic românesc oferit în anii ’70:

„Oamenii aceia încă poartă României o recunoștință extraordinară pentru sprijinul pe care l-am acordat în anii ’70, când diplomația românească a susținut intrarea Chinei în ONU.”

Andronic (completare): „România a jucat un rol important în 1971”

În același registru, Dan Andronic a completat: