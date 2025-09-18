Adrian Năstase, fost prim-ministru al României, s-a întâlnit miercuri cu noul ambasador al Chinei în România, domnul Chen Feng.

În urma acestei întâlniri, Năstase a postat un scurt mesaj pe blogul său, în care a dezvăluit că a avut onoarea să-l primească pe diplomatul chinez la sediul Fundației Europene Titulescu.

Cei doi au discutat despre vizita lui Adrian Nastase efectuată recent la Beijing, despre relațiile dintre cele două țări, dar și despre situația complexă din acest moment la nivel mondial.

„M-am bucurat să-l primesc, ieri, pe noul ambasador al Chinei, domnul CHEN Feng, la sediul Fundatiei Europene Titulescu. Am discutat despre recenta mea vizită la Beijing, despre istoria relatiilor româno-chineze dar si despre situatia internatională”, a scris Adrian Năstase pe blogul său.

Reamintim că, în urmă cu câteva zile, Adrian Năstase a oferit și un interviu presei din China, după vizita pe care a efectuat-o la Beijing cu ocazia comemorării a 80 de ani de la victoria Chinei împotriva Japoniei în al Doilea Război Mondial.

Năstase a fost prezentat drept președinte al Fundației Europene Titulescu și „un vechi prieten al Chinei”. Adrian Năstase a precizat că a participat la eveniment în calitate de persoană particulară, fără intenția de a reprezenta conducerea politică actuală a României, subliniind că Ministerul de Externe a interpretat greșit participarea sa.

Fostul lider al Guvernului a folosit ocazia pentru a transmite că România are nevoie de relații mai apropiate cu Beijingul, considerând că această legătură este crucială pentru interesele naționale.

În interviu, Adrian Năstase a lăudat progresul tehnologic și economic al Chinei, pe care l-a descris ca fiind remarcabil, menționând modul în care țara a reușit să depășească problemele de sărăcie și să-și construiască o economie puternică, capabilă să aducă prosperitate cetățenilor.

„China a arătat chiar și reușit să își dezvolte tehnologia, să evolueze economia, toate lucrurile acestea transformând de fapt o țară care a avut mari probleme de sărăcie, mari probleme în relațiile cu alte țări, așa cum am fost la un moment dat cu Japonia, și iată a reușit să dezvolte cu o viteză extraordinară și dezvoltarea economică, dar și prosperitatea pentru fiecare cetățean”, a spus Adrian Năstase despre reușitele statului chinez.

În opinia sa, România are interese generale comune cu NATO și Uniunea Europeană, dar și obiective proprii, iar relația cu China trebuie să fie una strategică.

Fostul premier a amintit că aderarea la NATO și UE a fost o prioritate absolută în perioada mandatului său, aducând României beneficii considerabile. Cu toate acestea, el a punctat că Bucureștiul are nevoie de mai multe „ancore de securitate”, iar una dintre acestea trebuie să fie China.

Năstase a criticat presiunile venite din partea aliaților europeni și nord-atlantici, care au determinat România să se distanțeze de Beijing, considerând că această politică a afectat interesele pe termen lung ale țării.

„România are interese generale cu NATO și cu Uniunea Europeană, dar are și interese proprii. Și interesele noastre proprii ne spun că relația cu China este foarte importantă”, a afirmat Năstase.

Participarea sa la evenimentul de la Beijing a coincis cu o amplă paradă organizată pentru comemorarea a 80 de ani de la victoria Chinei împotriva Japoniei în cel de-al Doilea Război Mondial. La ceremonie au fost prezenți și alți foști și actuali lideri politici internaționali, printre care Vladimir Putin, Xi Jinping și Kim Jong Un.

Năstase a precizat că vizita sa a avut un caracter personal și s-a concentrat pe promovarea dialogului și a unei cooperări mai strânse între România și China.

