Profesorul Iulian Fota, care a fost anunțat oficial de președintele Nicușor Dan ca viitor consilier prezidențial pe politică externă, a oferit o reacție la critica pe care ministrul de Externe, Oana Țoiu, a făcut-o la adresa foștilor premieri Adrian Năstase și Viorica Dăncilă pentru participarea la parada militară de la Beijing.

Președintele Nicușor Dan a intervenit pentru a tempera aceste atacuri, iar surse oficiale indică faptul că Ministerul Afacerilor Externe (MAE) din România este singura instituție de stat care a sancționat oficial prezența foștilor demnitari, în timp ce alte state cu foști demnitari prezenți, precum Japonia, Elveția, Belgia, Noua Zeelandă, Italia sau Grecia, nu au luat astfel de măsuri. Este probabil ca ministrul Oana Țoiu să fi primit atenționări discrete privind limitele critice ale intervențiilor publice.

Pe rețeaua sa de socializare, Iulian Fota a subliniat că relația cu China nu poate fi tratată la fel ca cea cu Rusia, argumentând că România are un trecut pozitiv de prietenie cu Beijing-ul, în timp ce Rusia reprezintă o amenințare pentru țară. El a evidențiat necesitatea unei politici externe înțelepte și echilibrate, care să nu fie condusă de isterie.

”China nu este Rusia. Nu le putem trata la fel. Cu China avem un trecut pozitiv, de prietenie, care poate ajuta la cooperare. Beijing-ul nu amenință România. Cu Rusia avem un trecut negativ, care ne separă. Cum spunea și președintele Dan, Rusia este o amenințare pentru România. În politica noastră externă trebuie să fim înțelepți, nu isterici.”, spune acesta.

Fota a criticat și modul în care media a tratat participarea foștilor demnitari la evenimentele chinezești, explicând că aceștia au onorat invitația într-un context privat, fără a reprezenta oficial statul român.

El a arătat că presiunea publică și implicarea membrilor guvernului au generat un val de dezinformare care a afectat relațiile bilaterale. Președintele României, a remarcat Fota, a reușit să calmeze situația, subliniind caracterul privat al vizitei.

”Un fost demnitar, care a contribuit în trecut la dezvoltarea relațiilor cu o țară prietenă, într-un moment jubiliar, important pentru poporul respectiv, onorează invitația primită de a participa la ceremoniile dedicate acelui moment. Cu ce a greșit? Ce face media la noi, ca să umfle știrea? Profitînd de statutul de fost demnitar, în mod artificial îl leagă de statul român. Fără niciun argument, fără nicio bază, complet neprofesionist, îl tratează ca pe un reprezentant oficial. Prima manipulare a opiniei publice. A doua manipulare provine din artificiala conectare a acestui vizitator privat, tot fără bază, cu politicile greșite ale unui stat precum Rusia. Simplul fapt că s-a stat sub același acoperiș a fost transformat într-o asociere geopolitică, chiar un complot.

Poate că ambasada Chinei nu ar fi reacționat (gest ce arată iritare) dacă, în tot acest vîrtej de dezinformare, nu interveneau, total nejustificat, importanți membri ai guvernului. Noroc cu președintele, care a calmat discuția, subliniind din nou caracterul privat al vizitei. Dar răul e făcut. Azi dimineață relațiile cu China erau bune, prietenești. Rămîne să vedem feedback-ul la acest amestec de isterie și acută lipsă de profesionalism. Se dovedește, o dată în plus, că nu mai avem nevoie de dușmani. Ne facem singuri suficient rău”, adaugă profesorul.

Într-o altă postare, Iulian Fota a atras atenția că toate marile puteri trebuie tratate profesional și cu respect, inclusiv Rusia, și că recunoașterea statutului unei mari puteri nu echivalează cu acceptarea politicii sale interne. El a menționat că umilirea gratuită a unui stat important este una dintre cele mai grave forme de neprofesionalism diplomatic.