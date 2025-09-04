Fosta ministră a Justiției, Ana Birchall, a criticat-o joi pe actuala șefă a MAE, Oana Țoiu, după declarațiile acesteia privind vizita foștilor premieri Adrian Năstase și Viorica Dăncilă la Beijing. Birchall susține că Țoiu a provocat un scandal diplomatic și a readus în atenție o postare din 2014, când aceasta anunța că merge la un eveniment la Moscova, la scurt timp după anexarea Crimeei de către Rusia.

Ana Birchall afirmă că declarațiile Oanei Țoiu au produs pagube diplomatice și amintește parteneriatele României cu China și India, precum și vizitele la nivel înalt susținute de București în trecut.

„Îmi este efectiv milă de diplomații care trebuie să facă damage repairs (atât cât se mai poate face) după toate tembelismele din ultimile luni! La momentul audierii ca ministru sigur d-na Oana Țoiu nu știa dar poate totuși între timp a aflat că România are cu China un „Parteneriat Amplu de Prietenie și Cooperare” iar cu India România are un Parteneriat Extins! Iar dacă ar înțelege diplomație ar ști cât de mult rău a făcut declarația ei absolut tembelă de azi! Ar fi indicat să știe contribuția României la o vizită extrem de importantă în China a unui președinte SUA de exemplu.”

Oana Țoiu susține că România nu poate fi reprezentată de foști premieri care apar onorați lângă Putin, amintind atacurile recente ale Rusiei asupra Ucrainei și comunităților românești. Ea precizează că Năstase și Dăncilă au mers la Beijing ca persoane private și subliniază că viitorul României rămâne legat de UE, de parteneriatul strategic cu SUA și de sprijinul pentru democrații.

„România nu este şi nu poate fi reprezentată de politicieni care se aşează onorați în poză lângă Putin astăzi. Acasă ei vorbesc despre patriotism dar un patriot nu s-ar gudura pe lângă agresor, sigur nu la câteva zile de când o dronă rusească a atacat o navă la sute de metri de granița noastră pe Dunăre, la săptămâni de când Rusia a bombardat şi comunități în Ucraina unde se vorbeşte limba română. Au mers acolo ca persoane private şi se reprezintă doar pe ei inşişi dar probabil că invitația a fost bazata si pe rolul de fosti premieri şi indică o intenție de a arăta influența asupra României – dar Putin a reușit să arate doar că legaturile lor sunt legate de trecut si nu de viitorul României. România şi-a ales clar calea: Uniunea Europeană, parteneriatul strategic cu SUA, susținerea democrațiilor și a vecinilor noștri în acestă perioadă dificilă. Pentru a construi acest viitor în continuare, politicienii prieteni cu Putin nu ne reprezintă!”

„Spre Moscova pentru un workshop de Social Business Models la #SIA”, a scris Oana Țoiu pe 8 aprilie 2014, într-o postare pe rețeaua X (fost Twitter).

Ana Birchall sugerează că Oana Țoiu nu a condamnat anexarea Crimeei.

„Sunt convinsă (sau mai degrabă NU) că în aprilie 2014, la nici 2 luni de la anexarea ilegală a Crimeei de către Putin, când d-na Țoiu mergea la Moscova, invitată de un ONG rusesc, i-a bătut obrazul lui Putin și a condamnat anexarea ilegală a Crimeei…sau poate că nu!?” – a mai scris Ana Birchall.

Președintele Camerei Deputaților și lider interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a transmis joi, într-o postare pe Facebook, că participarea foștilor premieri Adrian Năstase și Viorica Dăncilă la ceremonia de la Beijing a avut loc exclusiv la invitația președintelui Republicii Populare Chineze și nu implică actuala conducere a PSD. Grindeanu a insistat că politica externă a României trebuie să rămână ferm ancorată în angajamentele UE și NATO, dar și deschisă pe palier economic către China și alți parteneri care respectă regulile europene și standardele de securitate.

„Doresc ca punctul meu de vedere să fie foarte clar în ceea ce privește participarea foștilor prim-miniștri Adrian Năstase și Viorica Dăncilă la ceremonia de la Beijing. Prezența unor foști demnitari ai statului român a fost opțiunea lor și a avut loc la invitația președintelui Republicii Populare Chineze. Cei doi nu mai sunt membri ai PSD și, ca atare, nu am avut vreo discuție cu aceștia. Nici înainte și nici ulterior vizitei de la Beijing”, a scris Sorin Grindeanu.

Liderul social-democrat a adăugat că, în calitate de președinte al Camerei Deputaților, are obligația de a evita „orice ambiguitate care ar putea fi interpretată ca un mesaj strategic în afara angajamentelor noastre internaționale”: „Nu este vorba de interdicții, ci de responsabilitate instituțională.”

Grindeanu a structurat poziția României pe două direcții principale: securitate și economie.

Securitate: „Suntem și rămânem ferm ancorați în angajamentele ce derivă din statutul de țară membră a Uniunii Europene și a NATO. Acesta nu este un slogan, este obligația noastră strategică. Nu cred că putem căuta protecție sau alianțe militare în afara acestui cadru. Și cred că aceasta este atitudinea corectă și nu o să mă dezic de ea.”

Economie: „Ne dorim relații comerciale și investiții cu actorii statali care respectă interesele României, regulile europene și standardele de securitate euroatlantice. China a fost și rămâne un partener economic important al României, iar relațiile noastre sunt apropiate. Și sper ca ele să se dezvolte pe termen mediu și lung.”

În final, Grindeanu a precizat că Ministerul Afacerilor Externe trebuie să abordeze politica externă prin „contribuții consistente, pragmatism și o implicare mai activă a diplomației economice”:

„Pentru a ne promova eficient interesele legitime în acest context geopolitic dificil este nevoie în primul rând de o analiză lucidă și de clarificări realiste în plan intern! Politica externă nu este un loc pentru abordări emoționale care țin de retorica de partid! Pe umerii diplomației românești și așa apasă o mare responsabilitate."