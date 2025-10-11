Fostul ministru al Justiției, Ana Birchall, a transmis o sesizare oficială autorităților americane, iar Departamentul de Justiție a retras documentul, stabilind că era un fals depus cu rea intenție și fără știrea ei.

Documentul, depus de Roniel Aledo în septembrie 2025, susținea că Birchall i-ar fi cerut să o sprijine să devină informatoare CIA în schimbul susținerii pentru un nou mandat de ministru. Aledo a declarat că înțelegerea cu Birchall a început informal la 1 martie 2025, fără contract scris și fără plată. Birchall a respins acuzațiile, arătând că nu a cerut, negociat sau autorizat pe nimeni să o promoveze către vreo instituție americană.

Roniel Aledo susține pe LinkedIn că a lucrat la CIA în perioada 2006-2007 și că acum conduce o firmă de consultanță. În alte documente, el apare ca lucrând la o școală publică și ca expert pe site-ul think-tank-ului românesc Strategikon, al cărui președinte onorific este Ioan Mircea Pașcu. Aledo este cunoscut ca susținător al politicilor lui Vladimir Putin.

Informația despre acuzațiile lui Aledo a fost făcută publică de bloggerul Vlad Mercori, care a fost activ în campaniile electorale din 2024 și a susținut constant candidații PNL. Documentul depus de Aledo în temeiul Legii de înregistrare a agenților străini (FARA) arăta că Birchall ar fi dorit să devină demnitar guvernamental de rang înalt și să fie susținătoare a politicilor SUA în România, intenționând să fie promovată de Aledo ca sursă/agent pentru CIA. Documentul sublinia că Aledo ar fi contactat un ofițer superior al Agenției de Informații a Apărării din SUA pentru a promova această inițiativă.

Birchall a respins ferm aceste afirmații, precizând că documentul însuși arată că nu a existat nicio înțelegere, nici verbală, nici scrisă, nici plată sau beneficii. Ea a arătat că utilizarea numelui ei în acest context reprezintă o uzurpare a identității și calomnie. Birchall a explicat că autorul documentului și bloggerul care l-a făcut public au mai răspândit informații false despre ea și familia sa în trecut, fără a oferi ulterior scuze sau corecturi.

„Încă din luna septembrie, imediat după ce am aflat despre apariția unui document fals în registrul FARA al U.S. Department of Justice, am transmis o sesizare oficială autorităților americane, prin care am solicitat verificarea autenticității acelui material. Astăzi pot confirma public că Department of Justice a retras documentul respectiv din evidențele sale, stabilind în mod clar că era un fals și că a fost depus cu rea intenție, fără știrea mea”, a declarat Birchall pentru G4Media.

Departamentul de Justiție a fost informat despre falsul din document și a retras materialul de pe site-ul oficial. Birchall a subliniat că nu poate fi ținută responsabilă pentru minciunile altora și că documentul a fost parte dintr-o campanie de denigrare și defăimare împotriva sa.