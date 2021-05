Nicușor Dan și Clotilde Armand, puși la zid de Ana Birchall! Fostul ministru interimar al Justiției a răbufnit pe Facebook împotriva celor doi primari.

Birchall spune că este inadmisibil ca un cetățean al Capitalei să nu poată să se relaxeze liniștit în parcurile Bucureștiului, din cauza mizeriei și a vegetației neîngrijite.

Ea a amenințat că, în cazul în care câinele său va fi mușcat de o căpușă, vinovații vor suporta consecințele legale.

”Domnule primar general Nicusor Dan,

Faptul ca dvs. nu va tundeti podoaba capilara pe mine nu ma intereseaza absolut deloc! In schimb, faptul ca dvs nu va indeletniciti sa tundeti iarba din parc nu numai ca ma intereseaza dar ma si deranjeaza cumplit!

Este inadmisibil cum arata acest parc (in care merg de ani de zile) aflat in directa dvs. subordonare!

Este adevarat ca nici parculetul din apropiere, aflat in subordinea doamnei primar din sectorului 1, nu arata mai breaz ci arata la fel de jalnic cu publele de gunoi pline si aceeasi iarba netunsa. La fel arata si parcul Bordei!

Este inacceptabil, lipsit de orice bun simt si respect fata de un parinte care, in loc sa se bucure de timpul liber cu copilul lui in parc, (eventual sa simta si acel miros absolut superb de iarba cruda, taiata), sta stesat ca oricand copilul lor poate fi intepat de o capusa!

”Poate totuși vă faceți treaba”

La fel si pentru iubitorii de animale care sunt stresati ca oricand catelul lor poate fi intepat de o capusa! Chiar nu va este asa putina rusine de ati lasat parcurile astea, si nu numai, in paragina?

Poate totusi va faceti treaba de gospodari si luati masuri urgente!?? Cat poate fi de greu sa se tunda iarba? Ati auzit de masini de tuns iarba???

P.S. 1 Sammy are tratamentul de protectie impotriva capuselor dar daca doamne fereste va capata vreo capusa datorita neglijentei dvs. veti suporta rigorile legii …pentru ca legea vi se aplica si dvs!

P.S. 2 Poate le spuneti si celor care sunt responsabili de “tarcurile” unde pot alerga catelusii, sa le curete… este absolut inadmisibil cate buruieni sunt, cata mizerie este si acolo! Rusine sa va fie!

P.S. 3 Nici nu vreau sa aud de scuze gen greaua mostenire etc etc. Daca Firea si Tudorache Diamante au comis ilegalitati atunci aplicati frumos legea dar nu ne sufocati cu gunoaie, nu jigniti si stresati un oras intreg cu acest aspect neingrijit…se merge in parc pentru aer curat, pentru recreere nu pentru a contempla mizeria provocata de inactiunea si nepasarea dvs!”, a scris Ana Birchall pe Facebook.

Sursa foto: Inquam Photos / George Călin.