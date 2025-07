Ministerul Sănătății a revizuit recent lista de medicamente cu potențial psihoactiv, al căror consum poate influența negativ capacitatea de a conduce. Documentul include mai multe produse obișnuite, disponibile fără rețetă, dar care conțin substanțe considerate periculoase în trafic.

Autoritățile avertizează că, în anumite condiții, utilizarea acestor tratamente ar putea duce la pierderea dreptului de a conduce, chiar dacă sunt prescrise legal.

Medicamente interzise la volan. Ce trebuie să știe șoferii despre noile actualizări

Medicamentele interzise la volan sunt vizate de o listă actualizată de Ministerul Sănătății, care conține produse disponibile în farmaciile din România.

Printre acestea se află analgezice utilizate frecvent, precum Nurofen Plus, Biofen Plus sau Brufen Plus. Acestea combină ibuprofenul cu codeina, un compus care poate afecta sistemul nervos central.

Pe listă figurează și alte produse cu paracetamol, aspirină și cofeină, cum sunt Paradoren, Aspaco, Fasconal și Cafetin.

Deși sunt folosite pentru răceli, dureri de cap sau gripă, aceste medicamente conțin substanțe care pot reduce atenția, timpul de reacție sau capacitatea de coordonare. Autoritățile subliniază că efectele pot varia în funcție de dozaj, metabolism și durata tratamentului.

Criterii clare pentru includerea medicamentelor în lista cu risc la volan

Ministerul Sănătății a explicat că lista actualizată nu include droguri ilegale, ci doar medicamente autorizate în România care pot avea efecte psihoactive.

Elaborarea s-a făcut împreună cu Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România (ANMDMR), pe baza unor evaluări tehnice. Motivul principal pentru includerea acestor produse îl reprezintă riscul ca substanțele active să genereze reacții adverse.

Printre cele mai comune se numără somnolența, amețeala, dificultățile de concentrare și încetinirea reflexelor. Astfel de simptome pot compromite serios siguranța la volan, chiar dacă apar în timpul unui tratament legal.

Șoferii pot rămâne fără permis, chiar dacă urmează un tratament legal

Un aspect important menționat de autorități este faptul că simpla posesie a unei rețete medicale nu exclude responsabilitatea legală. Conducerea sub influența unor medicamente care afectează discernământul sau reflexele poate duce la suspendarea permisului, indiferent de motivele medicale invocate.

„Practic, potrivit Ministerului Sănătății, chiar și dacă un șofer ia anumite medicamente cu prescripție medicală legală și cu un motiv medical absolut întemeiat, tratamentul poate afecta capacitatea de a conduce în siguranță și ar putea atrage inclusiv repercusiuni de ordin legal, precum retragerea permisului de conducere.” – se arată în documentul oficial.

Astfel, șoferii sunt îndemnați să citească cu atenție prospectele și să consulte medicii înainte de a urca la volan. Nerespectarea acestor indicații poate avea consecințe grave, inclusiv pierderea dreptului de a conduce.

Lista medicamentelor autorizate în România care pot afecta capacitatea de a conduce autovehicule – o puteți vizualiza sau descărca CHIAR AICI.