Primarul general al Bucureștiului, Nicușor Dan, a abordat problema teraselor din Parcul Herăstrău, afirmând că rezolvarea acesteia nu va interveni prea curând și că demolarea sugerată de Clotilde Armand nu este o variantă agreabilă pentru el.

Potrivit acestuia, situația teraselor este una complexă, care ar putea necesita câțiva ani pentru a fi rezolvată, întrucât acestea sunt concentrate într-un ecosistem care atrage mulți clienți. El susține că soluția pe termen mediu ar fi găsirea unei locații alternative în București pentru terase, astfel încât acestea să poată fi relocate fără a afecta afacerile și angajamentele existente.

Amintim că, primarul sectorului 1, Clotilde Armand, i-a acuzat pe patronii teraselor din Parcul Herăstrău că au ridicat construcții fără autorizație și a dat un termen de 72 de ore pentru demolarea acestora. Ea a subliniat că Poliția Locală a Municipiului București a confirmat ilegalitățile și că s-au deschis dosare penale pentru executarea de lucrări fără autorizație.

În plus, edilul acuza fostele administrații PSD-PNL că „i-au și protejat de controale și au închis ochii la toate neregulile”.

„Patronii teraselor Kayo, It Cucina, Nuba, HiroBay, Taverna Racilor, Stadio și Il Locale au ridicat construcții fără autorizație pe malul lacului Herăstrău. La solicitarea noastră, Poliția Locală a Municipiului București, singura instituție care are competența să facă astfel de verificări în zonele protejate (Parcul Herăstrău este monument istoric), a verificat aceste terase și a confirmat tot ce am spus public. Nu doar că fostele administrații PSD-PNL le-au dat afaceriștilor de partid lacul Herăstrău, i-au și protejat de controale și au închis ochii la toate neregulile.