Nicuşor Dan a prezentat într-o conferinţă de presă, duminică, proiectul de buget pentru anul 2024 al municipiului Bucureşti, anunţând că acesta a fost pus în dezbatere publică. Primarul a indicat că probabil şedinţa de vot pentru buget va avea loc pe 1 sau 4 martie.

Edilul vrea să extindă programul de sport în școli, care a funcţionat la un nivel experimental şi pentru care a propus 20 de milioane de lei în proiectul de buget.

Acesta a spus că, în lipsă de spaţiu, se poate plăti pentru închiriere, inclusiv de bazine de înot.

Primarul a adăugat că în buget sunt bani pentru extinderea reţelei de tramvai, pentru studii de fezabilitate privind Piaţa Unirii, inelul median, extinderea de la Băneasa, menţionând şi achiziţia celor o sută de tramvaie, a o sută de troleibuze, dar şi banii prevăzuţi pentru plata ratelor la autobuzele Otokar, cumpărate de administraţia precedentă şi neplătite.

A fost prevăzută o sumă consistentă pentru reparaţii de străzi şi trotuare.

Nicuşor Dan a declarat că în buget au fost alocate fonduri pentru înlocuirea a 30 de locuri de joacă, ceea ce înseamnă că doar patru dintre acestea nu vor fi complet înlocuite în cadrul mandatului său.

De asemenea, s-au alocat resurse financiare pentru modernizarea sistemului de irigaţii din mai multe parcuri, printre care Cişmigiu şi Herăstrău, precum şi pentru construirea unui puţ de apă în Parcul Circului şi repararea aleilor.

A anunţat începerea proiectului privind Banca de Ţesuturi de la Spitalul Colentina (circa 20 de milioane de lei) şi continuarea unor lucrări la alte unităţi medicale, un corp nou de Terapie Intensivă pentru neonatologie la Spitalul Filantropia.

S-au prevăzut 25 de milioane de lei pentru terminarea Planului Urbanistic General, fonduri pentru Baza de date urbane, că vor fi reabilitate mai multe clădiri cu risc seismic.

”Am pus un milion de lei pentru teste antidrog de care Poliţia şi naţională, şi locală are nevoie, de asemenea, şi pentru continuarea programului de sterilizare pentru câini şi pisici, care a început să meargă de când oamenii au înţeles că putem să îi şi amendăm”, a menţionat el.

”Din păcate, avem mai puţini bani decât anul trecut, după cum am spus de mai multe ori avem 620 de milioane de lei care ni s-ar cuveni şi pe care Guvernul a propus şi Parlamentul a decis să nu ni-i dea, o reducere de la 50% la 47% a impozitelor pe salarii ale bucureştenilor, care ar fi trebuit să fie 50% la noi şi au fost 47 şi 2% pentru instituţiile de cultură care sunt toate la noi şi pentru care nu am primit aceşti bani, pe când judeţele i-au primit. Sunt din cauza asta foarte multe lucruri pe care am fi dorit să le facem şi pe care nu am avut bani să punem în buget ca să le facem. De exemplu, deşi ALPAB-ul a propus, am tăiat în mare parte paza din parcuri, am tăiat 100 de milioane de la Administraţia Străzilor pentru reparaţii de străzi şi trotuare (…), mai multe reparaţii la instituţiile de cultură, la mai multe clădiri pe care le avem, reparaţii de alei, la Circ, în cimitire, policlinici, sunt nişte centrale termice vechi, de cartier, care nu au mai fost reparate de mult timp. Toate aceste investiţii am fi vrut să le avem, dar vrem să fim responsabili cu bugetul local, să nu ducem Primăria din nou în zona de faliment”, a subliniat Nicuşor Dan.