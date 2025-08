Oferirea unui sol sănătos va afecta creșterea roșiilor. Asigurați-vă că aveți un sol bine drenat. Este important să mențineți solul în viață pe tot parcursul sezonului. Roșiile preferă solul acid cu un pH între 6,2 și 6,8.

Udarea inconsistentă: Cel mai frecvent motiv pentru care roșiile crapă ține de fluctuațiile rapide ale apei, rezultate dintr-o combinație de udare excesivă și o slabă udare a plantelor, conform The Spruce.Prea mult azot: Azotul accelerează creșterea roșiilor, dar prea mult poate provoca despicarea.

Supracoacere: Permiterea coacerii excesive a roșiilor poate face ca acestea să se umfle și să crape. Acest lucru se poate întâmpla pe vrej sau în afara lui.

Se formează mici crăpături: Acordați atenție zonei roșiilor din jurul tulpinilor. Dacă observați mici crăpături, culegeți-le și bucurați-vă de roșii, înainte ca acestea să se dezvolte complet.

Se apropie o furtună: O ploaie torențială rapidă poate face ca roșiile să absoarbă prea multă apă deodată, mai ales după o perioadă secetoasă.

Solul este uscat: Dacă ați lăsat accidental solul plantei de tomate să se usuce în timpul etapei de coacere a roșiilor, următoarea recoltă ar putea conține câteva crăpături.

Frunzele cresc rapid: Dacă frunzișul tomatelor a crescut foarte repede anul acesta, ar putea fi un semn că există prea mult azot în sol.

Pentru a preveni crăparea roșiilor este important să le oferiți o sursă constantă de apă. Atât udarea excesivă, cât și cea insuficientă pot provoca crăparea roșiilor, așa că încercați să le udați la fiecare trei până la patru zile.

Mențineți primii 5 până la 7,5 cm de sol umed, dar niciodată îmbibat cu apă (mai ales dacă le cultivați în ghivece).

În plus, dacă observați că prognoza meteo anunță ploi abundente, luați în considerare recoltarea roșiilor care prezintă o oarecare culoare, înainte de furtună. Acestea se vor coace și nu se vor crăpa in timpul acestui proces. De asemenea, puteți testa conținutul de azot din sol atunci când roșiile se apropie de etapa de fructificare. Puteți utiliza un kit de testare, care dezvăluie dacă există un surplus. In plus, mulciul poate reduce conținutul de azot al solului.