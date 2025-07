România ar putea atrage 15 miliarde de euro din fonduri europene până la finalul anului

România are șansa de a atrage până la sfârșitul acestui an 15 miliarde de euro din fonduri europene, sumă care ar putea deveni un record istoric în ceea ce privește absorbția de fonduri, într-un an în care economia este afectată de politici fiscale restrictive.

Oficialii guvernamentali susțin că această oportunitate este esențială pentru stimularea economiei, într-un moment în care mediul privat se confruntă cu un val de taxe crescute și măsuri de austeritate.

Pentru a ține sub control deficitul bugetar, România trebuie să economisească, în 2025, aproximativ 35 de miliarde de lei – o cerință impusă de Comisia Europeană.

Din acest motiv, Guvernul a anunțat un nou val de măsuri fiscale, care vin în continuarea celor deja implementate, precum majorarea TVA, a accizelor și impozitarea pensiilor mari. Potrivit autorităților, următorul pachet ar trebui să răspundă nevoii de echitate fiscală și administrativă.

Vicepremierul Dragoș Anastasiu a explicat că pachetul aflat în pregătire urmărește să corecteze inechitățile existente între sectorul privat și stat, dar și între instituții publice. Acesta a subliniat că una dintre soluțiile rapide și eficiente pentru a stimula economia este debirocratizarea, simplificarea și, acolo unde este posibil, digitalizarea administrației.

„Urmează un pachet, în primul rand, care răspunde necesității de echitate. În România avem câteva probleme, dar competența e o temă la care trebuie să lucrăm și echitatea e o lipsă de etichetate între privat și stat, între stat şi stat, între diverse instituții. Odată cu reintroducerea echității, trebuie să stimulăm economia și pentru asta un lucru putem să-l facem repede și ieftin, și asta se cheamă debirocratizare și simplificare și, pe alocuri, digitalizare, adică repede”, a afirmat Anastasiu, potrivit Antena 3.

Programul Start-Up Nation, aflat la a doua ediție, nu pune presiune pe bugetul de stat

În paralel, antreprenorii români resimt presiunea schimbărilor fiscale, iar Guvernul susține că va oferi măsuri de sprijin, în special pentru micile afaceri.

Ministrul Economiei, Radu Miruță, a menționat existența programului Start-Up Nation, aflat la a doua ediție și finanțat din fonduri europene, care nu pune presiune suplimentară pe bugetul de stat.

El a subliniat, de asemenea, importanța digitalizării și a platformei cloud guvernamental, care ar trebui să faciliteze comunicarea între instituții și să reducă birocrația.

„Există Start-Up Nation, varianta a 2-a, care este pe finanțare europeană și nu pune presiune pe buget. Dincolo de schemele de sprijin, pe mulţi oameni de afaceri eu cred că i-ar ajuta să nu mai pună mâna pe telefon şi să sune pe cineva să îşi rezolvă o problemă. Mai avem un culoar foarte bun pentru cloud-ul guvernamental. Ar trebui să aducă în aceeaşi încăpere instituţiile statului, ca drumurile să se încheie în aceeaşi încăpere”, a precizat Miruță.

Dragoș Pîslaru: Ar reprezenta cea mai mare sumă vreodată pe care România ar atrage-o din fonduri europene

O altă direcție esențială pentru relansarea economică este investiția în proiecte strategice, susținute din fonduri europene.

Ministrul Fondurilor Europene, Dragoș Pîslaru, a anunțat că România poate absorbi în acest an până la 15 miliarde de euro, ceea ce ar constitui cea mai mare sumă accesată vreodată de statul român din surse europene. El a afirmat că această finanțare poate constitui baza unui pachet consistent de stimulare economică și investiții.

„Avem nevoie de un pachet de stimul economic, un pachet de investiții, iar acel pachet de investiții, vreau să vă dau această veste foarte bună, poate sta pe niște resurse din fonduri europene considerabile în acest an şi la anul. Discutăm de undeva la 15 miliarde de euro care se pot absorbi până la sfârșitul anului, ceea ce ar reprezenta cea mai mare sumă vreodată pe care România ar atrage-o din fonduri europene”, a transmis Dragoș Pîslaru.

Energie verde cu bani europeni

Un domeniu prioritar pentru investiții rămâne energia verde. Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a precizat că România are alocate 13 miliarde de euro prin Fondul de Modernizare până în 2030, destinați dezvoltării infrastructurii energetice.

În acest sens, autoritățile lucrează deja la o nouă cerere de plată, care ar putea aduce aproximativ 3 miliarde de euro până la finalul anului, pentru proiecte ce vizează digitalizarea sectorului energetic, dar și producția, transportul și distribuția energiei.