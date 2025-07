Înghețata sănătoasă câștigă tot mai mult teren în preferințele celor care evită produsele ultraprocesate. Cristela Georgescu, autoare și educator în domeniul nutriției integrative, propune o rețetă de desert răcoritor, realizat din ingrediente naturale. Preparatul se bazează pe fructe congelate și îndulcitori naturali și poate fi realizat cu ușurință în orice bucătărie.

Înghețata rămâne cel mai căutat desert în zilele de vară. În locul celor din comerț, Cristela Georgescu oferă o alternativă naturală și nutritivă.

Rețeta este compusă din doar câteva ingrediente: banane congelate, cacao crudă, miere sau nectar de agave și puțină esență naturală.

Pentru cei care nu agreează gustul de banană, poate fi folosit avocado în loc, ceea ce transformă textura în ceva mai onctuos. Prepararea se face rapid, folosind un blender sau Thermomix, fără să fie nevoie de gătire.

Pentru copiii mici, Cristela recomandă o variantă ușor modificată a rețetei originale. În loc de cacao, se folosește carob crud, o pudră dulce și bogată în nutrienți, care nu conține cofeină.

De asemenea, romul poate fi înlocuit cu esență naturală de vanilie. Aceste adaptări permit părinților să ofere copiilor o gustare sigură, fără riscuri, și să introducă deserturile sănătoase încă din primele luni de diversificare. Rețeta poate fi turnată în forme speciale și congelată, devenind astfel un desert pe băț, ideal pentru zilele toride.

Înghețata nu este singura rețetă care a atras atenția publicului. Cristela Georgescu are o poveste de viață „cu alte planuri”: a activat 15 ani în sistemul bancar, înainte de a deveni educator naturopat.

Este cunoscută drept „practician holistic”, dar și pentru sprijinul acordat soțului său, Călin Georgescu, în sfera politică.

Dincolo de aceste aspecte, a reușit să transforme pasiunea pentru alimentația curată într-o platformă educațională care ajută familiile să adopte obiceiuri sănătoase.

Printre alte rețete de sezon, Cristela a postat și un pudding de caise cu lapte de mei, potrivit inclusiv pentru bebeluși. Desertul are o consistență asemănătoare cu grișul cu lapte sau crema de zahăr ars, iar ingredientele pot fi ajustate în funcție de vârstă și preferințe.

A fost creat inițial pentru fiul ei, Pavel, dintr-o nevoie de a folosi caisele aproape alterate, dar s-a dovedit a fi un succes de familie. Pentru un gust mai puțin cremos, se poate reduce cantitatea de lichid din rețetă.

„Rețeta e recentă, dar succesul năucitor 🙂 pe care l-a înregistrat mă încurajează să o postez cu prioritate, în timp ce o nouă tavă se rumenește la cuptor.

Datorită consistenței cremoase, se poate consuma începând de la 7-8 luni, imediat ce v-ați asigurat că ați testat și introdus fără probleme în alimentație toate ingredientele (fără cele marcate „opțional”). Dacă pentru gustul vostru este prea cremoasă, atunci reduceți la jumătate sau trei sferturi cantitatea de lichid din rețeta originală.

Datorăm această prăjitură lui Pavelușka și preferinței lui pentru fructe acrișoare. Am ales caisele când l-am văzut cu ce poftă a atacat recolta de mere nepârguite… 🙂 în căutare de dulce-acrișor.

În plus, unele caise începuseră să se ofilească, așa că trebuia să fac ceva repede cu ele (altfel, recunosc că mă încumet greu să „stric” fructele de sezon, gătindu-le la cald. Când sunt congelate e altă poveste). Rețeta e recentă, inventată într-o zi în care mă simțeam în mare formă cu inspirația. Sau, cum ar spune prietena Oana, mămica de frumoasa bebelușă Catinca :), eram în „mega” formă :).

Iubesc meiul ca aliment și am scris mai detaliat despre el în „Meniu 20.01.2011, mei și două deserturi pentru întreaga familie”.

Recomandarea mea este să o consumați prăjitură (dacă faceți rețeta originală) după 10-12 ore de când a ieșit din cuptor – merită așteptarea. Adică o faceți, o lăsați să se răcească și o puneți și câteva ore la frigider. La final va avea consistența unui pudding, ceva gen griș cu lapte sau cremă de zahăr ars. Și o asortați cu fructe însiropate (dar nu în zahăr, ci în puțină miere sau sirop de agave).

Eu am folosit afine, că e sezonul. După ce am decorat și consumat acest mic dejun energizant, ursulețul Petru, echipat în ton cu bizareriile termice îngrijorătoare ale acestei veri, mă aștepta așa cum e el de obicei, din cale afară de răbdător (oh, Doamne, ce copil minunat!) să înfruntăm împreună răcoarea excesivă și vântul dimineții, într-o plimbare la marginea pădurii”, scria Cristela Georgescu pe propriul site.