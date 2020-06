„Fiind o informație de interes public, trebuia clarificat până la această oră. Dacă domnul Liviu Dragnea a ridicat o excepție de neconstituționalitate, procedural are acest drept. Dacă nu a ridicat excepția de neconstitutționalitate, atunci nu are acest drept”, a declarat Ana Birchall, la Realitatea Plus.

Deși nu a dat lămuriri, l-a criticat pe procurorul-șef DNA, Crin Bologa, pentru declarațiile sale

„Valer Dorneanu a refuzat să-mi dea cuvântul într-o speță care mă privea direct. Valer Dorneanu ar trebui să explice public aceste aspecte. (…) Dorneanu nu se grăbește să clarifice acest aspect, în schimb, imediat s-a grăbit să-l pună la punct pe șeful DNA. Adică îl avem la CCR pe Stan, care după ce manipulează public o informație…

Unde este integritatea Curții? Este pusă sub semnul întrebării având în vedere aceste aspecte (…) Voi continua să pun în discuție credibilitatea pe care o instituție o dă având în vedere acest comportament”, a declarat fostul ministru al Justiției.

Critici dure la adresa șefului DNA

La începutul acestei luni, Valer Dorneanu declara că Direcţia Naţională Anticorupţie (DNA) trebuie să aplice legea şi deciziile CCR, întrebându-se, totodată, dacă „misiunea” şefului DNA, Crin Bologa, este de a-şi mobiliza procurorii sau de a comenta deciziile CCR.

Reacţia lui Dorneanu vine după ce Bologa a afirmat la acea perioadă că dezincriminarea parţială a abuzului în serviciu, în urma unei decizii a CCR, a făcut ca DNA să dea soluţii de clasare în aproape 800 de dosare cu prejudicii de sute de milioane de euro, cauze care ar fi ajuns la judecată.

„Deşi apreciez calităţile profesionale, greutatea funcţiei, care cad pe umerii dumnealui, nu am înţeles care este misiunea dânsului. Misiunea dânsului este să-şi mobilizeze procurorii ca să-şi exercite în bune condiţiuni de performanţă (…) activitatea, cum îşi propune fiecare, sau altă misiune? Are o misiune de a califica activitatea Curţii Constituţionale? De a pune în discuţie deciziile Curţii Constituţionale? De a le comenta şi chiar de a contesta dispoziţii legale?

Eu ştiu că deciziile noastre sunt obligatorii pentru toată lumea, chiar şi pentru dumnealui. Eu ştiu, de asemenea, că această instituţie trebuie să aplice legea şi trebuie să aplice şi deciziile Curţii Constituţionale, după cum trebuie să aplice şi deciziile Înaltei Curţi de Casaţie, nu să le comenteze. Cu privire la prejudiciu, (…) eu l-aş întreba: cum o să clasifice acele pagube care vizau infracţiuni pentru care Înalta Curte a pronunţat achitarea? Unde o să treacă acele mari prejudicii, că e vorba de infracţiuni foarte grave, la ce categorie?”, a declarat Dorneanu.