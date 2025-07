Într-un context economic marcat de presiuni externe și dezechilibre interne, ministrul Finanțelor trage un semnal de alarmă privind performanța Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF). Într-o declarație recentă, Alexandru Nazare a vorbit despre necesitatea unei schimbări radicale în modul de funcționare al instituției, precum și despre măsurile urgente ce trebuie luate pentru a preveni o criză financiară de proporții.

Alexandru Nazare a indicat că este momentul ca ANAF să-și asume responsabilitățile care îi revin și să reacționeze eficient la nevoile contribuabililor.

Acesta a menționat că, în urmă cu două zile, a fost realizată o schimbare în conducerea instituției, în speranța că aceasta va impulsiona o reorganizare profundă. Se așteaptă ca noii lideri să impună un ritm de lucru accelerat și să pună accent pe rezolvarea reală a problemelor din sistem.

„ ANAF -ul trebuie să înceapă să-şi facă treaba. Conducerea a fost schimbată acum două zile. Am încredere că îşi va face treaba şi va începe să lucreze într-un cu totul alt ritm şi să se ocupe de lucrurile importante”, a afirmat Nazare la Antena 3.

O altă zonă critică identificată de ministru este modul în care sunt efectuate controalele fiscale, inclusiv cele realizate de Antifraudă.

În opinia sa, nu doar procedurile trebuie modificate, ci și atitudinea instituției față de contribuabili. Lipsa răspunsurilor și a îndrumării din partea ANAF generează frustrări și dificultăți în rândul celor care au nevoie de sprijin pentru a se conforma obligațiilor fiscale.

„Avem nevoie de o cu totul altă atitudine a ANAF-ului şi, în plus de asta, asistenţă reală. Nu se poate ANAF-ul să nu răspundă la absolut nimic, să nu ghideze pe nimeni când are nevoie de ajutor. Nu se poate”, a mai spus Nazare.

Procesul de digitalizare al ANAF este, potrivit oficialului, mult prea întârziat, afectând eficiența instituției și relația acesteia cu cetățenii și companiile.

Termenele asumate vizează finalizarea proiectului până la sfârșitul anului 2026, cu primele rezultate vizibile începând de la jumătatea anului viitor. Modernizarea digitală este considerată un element esențial în reforma administrației fiscale din România.

În cadrul aceleiași intervenții, Alexandru Nazare a făcut referire la situația bugetară critică a României, subliniind că problemele nu sunt recente.

Acesta a explicat că, de cinci ani, țara se află sub procedura de deficit excesiv, însă acest aspect a fost în mare parte ignorat de decidenți. Acumularea dezechilibrelor poate duce la efecte economice deosebit de grave dacă nu se iau rapid măsuri.

„Noi nu suntem de azi, de ieri, în această situaţie, noi suntem de 5 ani şi am ignorat faptul că suntem în procedură de deficit excesiv şi că trebuie să luăm măsuri.

Ministrul atrage atenția că România se confruntă cu riscuri majore care pot afecta stabilitatea economică.

Suspendarea fondurilor europene este deja un pericol real și activat, iar pierderile estimate pot ajunge la peste 5 miliarde de euro, excluzând componenta de împrumuturi.

Totodată, reluarea negocierilor pentru Planul Național de Redresare și Reziliență devine crucială în recuperarea finanțării externe.

„Suntem în acest pericol astăzi şi de aceea acest pericol trebuie prevenit. Şi mai sunt încă alte două pericole pe care trebuie neapărat să le prevenim. Unul, suspendarea fondurilor europene, care este reală şi declanşată şi dacă ea s-ar opera, am pierde cel puţin 5 miliarde de euro, raportat la anul viitor şi nu mă refer la împrumuturi, mă refer doar la fonduri europene, pe care trebuie să îl evităm, după întâlnirea Consiliului Miniştrilor de Finanţe de marţi. Şi al doilea lucru, bineînţeles, deschidem renegociarea PNR-ului, unde încercăm să recuperăm cât mai mult din componenta de împrumut”, a subliniat ministrul.

În final, Alexandru Nazare a vorbit despre importanța menținerii libertății de decizie și de finanțare economică a României. Deși a admis că perioada următoare va fi dificilă, acesta a transmis că asumarea unor măsuri rapide și ferme este vitală pentru a preveni o criză similară celei din 2008-2009.

„Dacă am face acest lucru, situaţia economică a României ar fi catastrofală, comparativ cu perioada 2008-2009, când şi atunci nu s-au luat măsuri, am pierdut calificativul de investiţii şi am avut o devalorizare, o depreciere de aproape 20%”, a afirmat Alexandru Nazare.