Alina Gorghiu, lovită dur de fostul ministru al Justiției: Nu ar mai fi fost membru al Parlamentului în orice stat democratic

Fostul ministru al Justiției susține că Alina Gorghiu „ nu ar mai fi fost membru al Parlamentului” în niciun stat democratic.

„Pentru tupeul si ipocrizia cu care Alina Gorghiu indrazneste sa dea lectii de drept, rog cititi ( recititi) si DATI SHARE la textul scris in 2020 cand impreuna am demascat mizeria pe care o pregatea doamna Gorghiu in justitie ( asa cum nici Forin Iordache nu visase). Practic dna Gorghiu propunea ca TOTI infractorii condamnaţi la pedepse de până la 7 ani de închisoare ( deci inclusiv pentru fapte de coruptie) să poată să-şi ispăşească pedeapsa la domiciliu! Un superb cadou, nu?

Reamintesc ca proiectul de lege al doamnei Gorghiu, introdus in perioada Craciunului, trecuse deja de Senat (pentru ca d-na Gorghiu ceruse adoptarea in procedura de urgenta, oare de ce!??)! Acest proiect toxic a cazut la vot in Camera Deputatilor NUMAI in urma mobilizarii romanilor cinstiti si de buna credinta care au popularizat tabelul realizat de mine in care aratam exact caror infractiuni li se aplica legea Gorghiu!

Pentru o asa mizerie, in orice stat democratic, dna Gorghiu nu ar mai fi fost membru al Parlamentului… dar na, la noi nu numai ca este in continuare senator dar este si vicepresedintele Senatului si inteleg ca are in continuare ambitii de prea marire!”, a scris Ana Birchall pe Facebook.

Mesajul transmis în 2020

Fostul ministru al Justiției a făcut referință la următorul text, scris în 2020 tot pe pagina sa de socializare.

„Infracțiuni contra înfăptuirii justiției? Falsuri în înscrisuri? Infracțiuni electorale? Constituirea unui grup infracțional organizat? Infracțiunile contra sănătății publice, inclusiv cele nou introduse în Codul penal pentru prevenirea răspândirii coronavirusului?

Serios? Pentru cine se vrea a fi această lege? Nu e ca și cum celelalte infracțiuni prevăzute acolo ar fi mai puțin grave, dar le-am ales ca exemplu pe cele care se referă la flagelul care ne macină de ani buni și care se numește CORUPȚIE!

Acestea sunt infracțiunile cărora li se aplică proiectul de lege propus de d-na Alina Gorghiu, dacă trece. Îmi mențin părerea deja exprimată că este un proiect aberant și voi vota împotriva acestuia, indiferent ce interese voi deranja prin acest lucru”, a scris Ana Birchall în 2020.

Sursă foto: INQUAM Octav Ganea