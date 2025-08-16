Regulă pentru românii care fac vacanța în străinătate. Nimeni nu poate ghici încotro se îndreaptă piața valutară, așa că, adesea, riști să cumperi într-un moment nepotrivit. Dacă cumperi valută cu luni înainte, te expui și riscului de a lăsa banii acasă, unde pot reprezenta un risc de securitate și nu atrag nicio dobândă.

Yahoo Finance explică mai jos cum se poate obține cea mai bună ofertă de schimb valutar.

Pentru majoritatea oamenilor, cea mai cunoscută abordare este să găsească cea mai bună ofertă posibilă la momentul potrivit pentru tine. Aceasta este de obicei disponibilă cu un card de credit sau de debit, fără comisioane pentru cheltuieli în străinătate.

Nu poți alege când se face schimbul cu aceste carduri. Se va întâmpla în momentul în care cheltuiești, dar cursul de schimb mai bun poate face ca schimbul să merite.

O verificare rapidă arată că schimbul valutar foarte competitiv pe o stradă principală ar putea fi de 500 de lire sterline pentru 570 de euro, în timp ce cheltuielile cu un card fără comisioane ar fi de 495 de lire sterline. Nu trebuie să schimbi conturile curente pentru a obține un nou card de debit, poți deschide un al doilea cont doar pentru cheltuielile de vacanță și poți transfera numerar în el atunci când ai nevoie.

A doua cea mai rentabilă abordare este să compari ofertele, folosind un instrument online de comparare a valutelor.

Nu trebuie să fii în apropierea unei case de schimb valutar pentru a compara ofertele – poți comanda cardul livrat la un supermarket sau la un magazin din apropiere sau, dacă comanzi o sumă rezonabilă de bani, ar trebui să poți beneficia de livrare gratuită la domiciliu.

Nu cumpărați valută cu cardul de credit, deoarece acest lucru este considerat retragere de numerar, așa că ar putea exista un comision și dobânzi de plătit în plus.

De departe, cea mai scumpă abordare pentru a avea numerar în vacanță este să lăsați pe ultimul moment și să cumpărați de la aeroport. Aceeași verificare aleatorie a constatat că 570 EUR v-ar costa 507 GBP – cu 12 GBP mai mult decât cu un card. Dacă nu aveți altă opțiune decât să faceți acest lucru, utilizați serviciul online pentru a comanda în avans – chiar dacă călătoriți în ziua respectivă. Atâta timp cât faceți acest lucru cu câteva ore înainte, ar trebui să obțineți o ofertă puțin mai bună.

O altă capcană la care trebuie să fii atent este să cheltuiești banii cu cardul tău de credit sau de debit obișnuit, fără a verifica comisioanele. Poți ajunge să plătești aproximativ 3% din suma tranzacției – plus o taxă fixă de până la 1,50 lire sterline.

Nu în ultimul rând, dacă optezi pentru un card de orice fel, asigură-te că plătești în moneda locală. Dacă un comerciant îți oferă opțiunea de a plăti în lire sterline, poți refuza politicos. Dacă optezi pentru lire sterline, te bazezi pe cursul de schimb stabilit de magazin sau de restaurant, care va include un comision, așa că e mult mai bine să plătești în moneda locală și să lași schimbul în seama băncii.