Cele mai mari greșeli în timpul unei călătorii în Europa. De la confuzie valutară la diverse greșeli legate de tradițiile și obiceiurile locului, aceste capcane te pot costa timp, bani și experiențe memorabile, scrie wanderluststorytellers.com.

Iată cele mai mari greșeli care vă pot transforma vacanța în Europa într-o experiență frustrantă.

Nu presupuneți că toată Europa folosește euro – Marea Britanie, Elveția, Norvegia și alte țări au monede diferite

Evitați schimbul valutar din aeroporturi – ratele sunt groaznice, cu comisioane mari

Folosiți în schimb bancomatele pentru cursuri de schimb mai bune

Deschideți un cont la o bancă care oferă zero comisioane internaționale la bancomate înainte de a călători

La bancomate, refuzați „încărcarea în moneda de origine” – plătiți întotdeauna în moneda locală pentru a evita comisioanele excesive Luați întotdeauna numerar la voi – multe magazine, cafenele și piețe mai mici acceptă doar numerar sau preferă numerarul

Păstrați monede pentru toaletele publice – multe percep 0,50-1,00 € pentru utilizare

Nu presupuneți că aveți nevoie de o mașină – orașele europene au sisteme de transport public eficiente și complete

Transportul public este adesea mai ieftin și mai rapid decât mașinile, în special în centrele orașelor cu restricții de trafic și parcare

Validați întotdeauna biletele de transport public. Riști amenzi mari dacă ești prins fără un bilet valabil

Căutați abonamente de transport pe mai multe zile pentru economii semnificative

Luați în considerare trenurile de mare viteză pentru distanțe mai lungi între orașe și țări – sunt mai rapide decât zborul cu avionul dacă luați în considerare timpul de călătorie la aeroport

Concentrați-vă pe o singură țară sau regiune, în loc să încerci să vezi totul o dată.

Petreceți mai mult timp în fiecare oraș pentru o imersiune culturală mai profundă și mai puțin stres de călătorie.

Calitatea în detrimentul cantității duce la experiențe mai bune

Acordați-vă timp pentru descoperiri spontane și momente neplanificate.

Evitați orele de vârf – dimineața devreme, seara târziu sau în timpul răsăritului/apusului soarelui pentru experiențe mai bune.

Călătoriți in aprilie-mai sau septembrie-octombrie pentru costuri mai mici și mai puțină aglomerație.

Evitați lunile de vârf de vară – iulie și august sunt cele mai scumpe și mai aglomerate.

Călătoriile în afara sezonului oferă interacțiuni autentice cu localnicii.

Rezervați atracții populare online în avans pentru a evita situațiile cu bilete epuizate și cozile lungi. Puteți face acest lucru rezervând bilete prin Viator

Rezervați o masă la restaurante populare cu mult timp înainte, în special în orașele mari

Căutați zile gratuite la muzee – multe oferă intrare gratuită în anumite zile (cum ar fi ultima joi a lunii)

Cumpărați carduri turistice pentru reduceri la mai multe atracții și includerea transportului

Rezervați direct camera la hoteluri pentru că așa puteți economisi bani

Folosiți bonusurile de înscriere la cardul de credit pentru a acumula puncte pentru zboruri și hoteluri

Cumpărați o asigurare de călătorie completă

Obțineți eSIM-uri sau abonamente telefonice internaționale înainte de plecare

Informați-vă despre orele de siestă și de închidere – magazinele se închid la prânz în multe țări

Nu vă așteptați să faceți cumpărături duminica – majoritatea magazinelor sunt închise duminica

Informați-vă despre orele meselor locale – cina este adesea servită mai târziu decât v-ați putea aștepta

Investiți în pantofi confortabili, uzați, înainte de a pleca in vacanță

Alegție bagaje cu roți mai mari și bretele de rucsac

Dacă călătorești cu copii, ia un cărucior de alergare cu roți mari pentru a putea merge mai bine pe pavaj