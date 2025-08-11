Economistul și avocatul Gheorghe Piperea a publicat recent pe Facebook o analiză clară și un set de propuneri pentru gestionarea crizei bugetare și economice cu care România se confruntă.

În opinia sa, politica actuală bazată pe austeritate și presiune fiscală este contraproductivă, aducând mai multă sărăcie, șomaj și falimente, decât soluții reale.

Piperea pledează pentru o relaxare fiscală inteligentă, prin reducerea taxelor și impozitelor, dar și prin creșterea colectării voluntare a dărilor, printr-o reformă care să elimine risipa și costurile inutile din bugetul public.

”În condiții de criză bugetară și economică nu strângi șurubul austerității, nu sufoci consumul, nu cauzezi falimente neplătindu-ți datoriile la timp, nu induci șomaj, sărăcie și foamete.

În mod normal, relaxezi fiscalitatea, crești colectarea taxelor, impozitelor și contribuțiilor (inclusiv prin conformare voluntară, adică, prin plata de bună voie și la timp a dărilor de către contribuabili) și reduci costurile inutile sau extravagante.

Aplici principiile din (pre)insolvență – nimic altceva”, spune acesta.

Reducerea taxelor pe salarii și veniturile independente la maximum 30%, o măsură susținută și de o convenție internațională semnată de România în 2009, care limitează taxele pe salarii la 50% din valoarea brută.

TVA zero pentru produsele și serviciile de bază: alimente, apă, utilități, educație și sănătate.

Reducerea cu jumătate a accizelor la carburanți și anularea majorării recente a acestora.

Eliminarea din facturile la utilități a taxelor legate de politicile de mediu, cum ar fi certificatele CO2 sau tarifele pentru colectarea apei pluviale.

Scutirea de impozit pe venit și TVA a familiilor numeroase, cu peste trei copii minori.

Introducerea unui impozit unic de 10% pe profitul distribuibil către beneficiarii reali ai IMM-urilor, în locul sistemului actual de impozitare în cascadă.

Modificarea mecanismului de plată a TVA-ului, prin introducerea taxării inverse, pentru a combate evaziunea fiscală, astfel că responsabilitatea plății TVA-ului să fie transferată de la furnizor la cumpărător.

Gheorghe Piperea răspunde și la întrebarea firească: de unde vor veni banii dacă se reduc taxele? El propune să se adune fonduri din combaterea corupției și evaziunii, în special în rândul șpăguitorilor și al companiilor care folosesc metode ilegale de optimizare fiscală. Totodată, consideră că statul ar trebui să elimine subvențiile și ajutoarele de stat pentru marile corporații, precum și sprijinul financiar pentru state considerate corupte sau mafiote.

Piperea sugerează aplicarea unor principii similare celor din procedurile de insolvență: statul trebuie să-și prioritizeze cheltuielile esențiale și să utilizeze eficient fondurile publice, în timp ce resursele colectate prin taxe trebuie să fie direcționate spre dezvoltare economică și protecția socială.