Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), împreună cu alte instituții, propune din nou modificarea formularului, în contextul aplicării primului pachet de măsuri fiscale adoptat de Guvern. Aceste ajustări, deși tehnice în aparență, au un impact direct asupra calculului concediilor medicale și gestionării raportărilor lunare, punând presiune suplimentară pe departamentele de salarizare și contabilitate.

ANAF pregătește o nouă actualizare a Declarației 112 – formularul prin care firmele declară contribuțiile sociale, impozitul pe venit și evidența nominală a angajaților. Proiectul de ordin a fost lansat în consultare publică, ca parte a primului pachet fiscal adoptat de Guvernul Bolojan, iar schimbările vor intra în vigoare începând cu veniturile aferente lunii august 2025.

Modificările sunt realizate împreună cu CNPP, CNAS și ANOFM și vizează introducerea unor noi informații despre concediile medicale, dar și actualizarea instrucțiunilor de completare a formularului. Noile reguli privesc în special indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă și calculul contribuțiilor pentru pensii, șomaj și asigurări de sănătate.

În noua versiune a formularului, în secțiunile referitoare la indemnizațiile de sănătate din „Anexa angajator”, vor fi incluse detalii despre concediile medicale acordate pentru incapacitate temporară de muncă, conform OUG 158/2005. Astfel, angajatorii vor completa separat perioadele în funcție de durata concediului și tipul de boală.

„Aceste concedii medicale sunt acordate în etape, pe baza evoluției stării de sănătate a angajatului, iar un episod de boală se poate întinde pe mai multe luni. Cu alte cuvinte, procentul corect de calcul nu poate fi cunoscut la data închiderii lunii curente, ci doar ulterior, când devine clar câte zile a durat întregul episod de boală”, a spus Luminița Obaciu, expert fiscal.

De exemplu, în cazul bolilor obișnuite, indemnizația va fi calculată diferențiat: 55% din baza de calcul pentru concedii de până la 7 zile; 65% pentru concedii între 8 și 14 zile; 75% pentru perioade de peste 15 zile. Aceste schimbări impun o adaptare atentă a sistemelor de salarizare și a raportărilor lunare, conform Startupcafe.ro.

Camera Consultanților Fiscali a avertizat că aceste modificări pun companiile în situații complicate atunci când un episod de boală se întinde pe mai multe luni. În aceste cazuri, nu se poate ști exact, la finalul lunii curente, ce procent de indemnizație este aplicabil, întrucât durata completă a concediului devine cunoscută abia ulterior.

Consecințele pentru angajatori pot fi semnificative: rectificarea ștatelor de plată, recalcularea contribuțiilor, depunerea de declarații corective și chiar riscuri de penalități. În plus, sistemele informatice de salarizare pot întâmpina dificultăți în generarea automată a valorilor corecte, ceea ce duce la un efort administrativ sporit.

Formularul 112 va include și obligații noi privind contribuțiile de sănătate (CASS) aplicabile pensiilor care depășesc 3.000 lei, indemnizațiilor de șomaj și celor pentru mame. Instituțiile care plătesc aceste venituri vor trebui să rețină CASS la sursă și să depună Declarația 112 în mod corespunzător.

Camera Consultanților Fiscali a transmis o adresă către Ministerul Finanțelor, ANAF și CNAS, în care propune mai multe soluții pentru a simplifica aplicarea noilor reguli: aplicarea procentelor corespunzătoare pentru fiecare interval de zile fără cumularea acestora; renunțarea la obligativitatea recalculării retroactive; menționarea clară a faptului că diferențele de indemnizații identificate ulterior pot fi tratate ca venituri în luna în care au fost determinate.

Totodată, a fost semnalată o eroare importantă în proiect: lipsește intervalul exact „15 zile” pentru concedii, fiind menționate doar „8–14” și „peste 15”. Acest lucru poate genera confuzii în aplicarea procentelor.

Proiectul este în consultare publică, iar autoritățile urmează să decidă forma finală a Ordinului. Cert este că angajatorii trebuie să se pregătească pentru un nou val de modificări administrative, care vor afecta raportările fiscale și modul de calcul al indemnizațiilor medicale.