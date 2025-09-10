Pe 5 septembrie 2025, Agenția Națională pentru Administrare Fiscală a pus la dispoziția mediului de afaceri formularul 700 revizuit. Documentul reprezintă declarația utilizată pentru înregistrarea sau modificarea electronică a obligațiilor fiscale declarative înscrise în vectorul fiscal, conform Ordonanței 22/2025, aplicabilă de la anul fiscal 2023.

Formularul 700 trebuie depus la ANAF pentru o serie de operațiuni esențiale pentru contribuabili, mai ales în ceea ce privește TVA. Printre acestea se regăsesc:

înregistrarea în scopuri de TVA a persoanelor impozabile care solicită, ulterior înregistrării fiscale, înregistrarea în scopuri de TVA,

efectuarea de mențiuni referitoare la vectorul fiscal privind TVA, ulterior înregistrării în scopuri de TVA,

efectuarea de mențiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală și care efectuează o achiziție intracomunitară de bunuri taxabilă în România,

efectuarea de mențiuni privind cifra de afaceri în cazul persoanelor impozabile pentru care perioada fiscală este trimestrul calendaristic și care nu au efectuat achiziții intracomunitare de bunuri în anul precedent,

efectuarea de mențiuni privind aplicarea/încetarea aplicării sistemului TVA la încasare,

efectuarea de mențiuni privind aplicarea/încetarea aplicării regimului special pentru agricultori,

înregistrarea/anularea înregistrării în scopuri de TVA sau menţiuni în cazul altor persoane care efectuează achiziţii intracomunitare sau pentru servicii, precum și pentru agricultorii care efectuează livrări intracomunitare de bunuri.

Lista operațiunilor arată complexitatea procedurilor fiscale care pot fi gestionate prin intermediul acestei declarații, într-un format exclusiv electronic.

Începând cu 1 septembrie 2025, plafonul de scutire de TVA aplicabil întreprinderilor mici a fost majorat de la 300.000 lei la 395.000 lei. Măsura reprezintă transpunerea Directivei europene 2020/285 în legislația națională.

Ministerul Finanțelor a prezentat un proiect în acest sens încă din martie 2025, însă abia prin Ordonanța 22 modificarea a fost aplicată efectiv. Creșterea pragului este considerată o măsură de sprijin pentru micile companii, dar și o aliniere la standardele europene.

Conform explicațiilor oficiale, întreprinderile mici care înregistrează o cifră de afaceri sub 395.000 lei pot beneficia de regimul special de TVA și în alte state membre. Condiția este ca cifra de afaceri totală la nivelul Uniunii Europene să nu depășească 100.000 de euro, iar în statul unde se aplică scutirea să fie respectat plafonul național.

Ministerul Finanțelor a precizat că aceste întreprinderi nu colectează TVA pentru livrările de bunuri sau prestările de servicii, dar nici nu pot deduce taxa pentru achizițiile proprii. Astfel, sistemul simplificat reduce sarcina administrativă, însă limitează recuperarea taxei pe valoare adăugată.

Persoanele impozabile care au depășit plafonul anterior de 300.000 lei în luna august 2025 nu sunt obligate să se înregistreze imediat în scopuri de TVA. Înregistrarea este necesară doar atunci când cifra de afaceri depășește plafonul actualizat de 395.000 lei.

În situația în care în august 2025 a fost depășită și noua limită, contribuabilul trebuie să solicite înregistrarea până la 10 septembrie 2025. Din această dată, regimul normal de taxare devine obligatoriu. Înregistrarea se consideră valabilă începând cu 10 septembrie.

Societățile înființate înainte de 2025, care s-au înregistrat în scopuri de TVA până la 1 septembrie ca urmare a depășirii pragului de 300.000 lei, pot cere scoaterea din evidență. Această opțiune este disponibilă dacă cifra de afaceri din 2024 nu a depășit plafonul și dacă, până la momentul cererii, nu s-a atins noua limită de 395.000 lei.

Și firmele înființate în 2025 care au fost obligate să se înregistreze în scopuri de TVA înainte de 1 septembrie pot solicita radierea, dacă nu au depășit plafonul de 395.000 lei. Cererile pot fi depuse la organele fiscale competente în primele zece zile ale lunii următoare perioadei fiscale utilizate de contribuabil.

Anularea este valabilă de la data comunicării deciziei de către ANAF. Această opțiune le oferă firmelor posibilitatea de a reveni la regimul special de scutire, în cazul în care menținerea în sistemul normal nu este avantajoasă.

Experții fiscali atrag atenția că firmele trebuie să analizeze atent impactul deciziei, deoarece revenirea la regimul de scutire presupune atât beneficii administrative, cât și limitări în privința deducerii taxei.

Ordonanța 22/2025 a introdus și noi reguli privind locul de impozitare pentru serviciile furnizate electronic. Conform noilor prevederi, acestea vor fi taxate în statul membru unde clientul este stabilit, își are domiciliul sau reședința obișnuită.

Ministerul Finanțelor a explicat că această modificare vizează evenimentele virtuale, activitățile online și alte servicii digitale. Scopul este de a evita diferențele de reglementare între statele membre și de a asigura un tratament fiscal uniform.

În același timp, autoritățile au amintit că de la 1 august 2025 cotele de TVA au fost modificate. Cota standard a crescut de la 19% la 21%, iar cele reduse, de 5% și 9%, au ajuns la 11%. Schimbarea a fost introdusă printr-o altă modificare a Codului fiscal, adoptată de Guvernul condus de Ilie Bolojan.