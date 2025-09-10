Poți să devii proprietarul unui teren dacă îl utilizezi timp de trei ani? Pentru ca acest lucru să fie posibil, cei dornici trebuie să facă dovada că plătesc impozitele pentru acel teren, să aibă un proces verbal de bună vecinătate semnat de toți vecinii. De asemenea, terenul nu trebuie să aibă un alt proprietar înscris în Cartea Funciară.

Avocatul Daniel Popa a explicat în ce situații se pune în practică dreptul de a deveni proprietar al unui teren pe care îl lucrezi de trei ani și pentru care plătești taxele la Primărie.

”Legea prin care devin proprietar asupra unui teren dacă îl folosesc trei ani de zile, mit sau adevăr? Există așa ceva? Există. Se numește notarea posesiei în Cartea Funciară și este reglementată de Legea 7/1996. Legea nu se aplică dacă aveți terenul în arendă sau dacă l-ați primit în folosință cu titlul gratuit. De asemenea, Legea prevede faptul că dacă îți notezi posesia în Cartea Funciară și trec trei ani de zile în care nu te deranjează nimeni, devii automat proprietar”, a spus el pe TikTok.

Daniel Popa a spus, totodată, de ce nu este atât de simplu pe cât pare.

”Pare simplu, dar nu este tocmai așa. În primul rând trebuie să te încadrezi în anumite situații strict prevăzute de lege. Spre exemplu, notarea posesiei în Cartea Funciară poate să opereze pentru imobilele ce nu sunt înscrise în Cartea Funciară sau în cazul imobilelor terenuri aflate în zonele necooperativizate în care Primăria este înscrisă în Cartea Funciară. Și mai sunt câteva situații reglementate de lege, însă le-am evidențiat pe cele mai importante”, a explicat avocatul.

De asemenea, pentru ca o persoană să se bucure de instituția notării posesiei în Cartea Funciară, trebuie să fie înscrisă în evidențele fiscale ale terenului. Mai este nevoie și de un proces verbal de vecinătate, semnat de toți vecinii.

Avocatul Daniel Popa a mai precizat că există situații în care nu se poate face notarea posesiei în Cartea Funciară. El a îndemnat oamenii să apeleze la consultanță de specialitate dacă vor să devină proprietarii unui teren pe care îl lucrează de mai mulți ani.