Cum obții o locuință socială în Ploiești, în 2026
Persoanele care solicită o locuință socială în Ploiești trebuie să îndeplinească anumite criterii de eligibilitate și de ierarhizare.
Primăria Ploiești a publicat pe site-ul instituției, spre dezbatere publică, un proiect de hotărâre care stabilește atât aceste condiții, cât și lista actelor justificative ce trebuie depuse.
În primul rând, pot depune cerere pentru o locuință socială doar persoanele care au domiciliul în Ploiești.
Potrivit proiectului aflat în dezbatere publică, de o astfel de locuință, în vederea închirierii, pot beneficia familiile sau persoanele singure care realizează un venit mediu lunar net pe total economie, stabilit de INS, valabil atât în luna analizării cererii, cât și în luna repartizării locuinței.
De asemenea, solicitantul și membrii familiei sale (soț, soție, copii) nu trebuie să dețină în proprietate o altă locuință și nici să fi beneficiat anterior de sprijin din partea statului pentru credite sau execuția unei locuințe.
Cine este eligibil
Potrivit proiectului de hotărâre, aflat în dezbatere publică la Ploiești, la întocmirea listei de prioritate pentru anul 2026 în vederea repartizării unei locuințe se va ține cont de mai multe criterii de eligibilitate și ierarhizare.
Acestea sunt stabilite prin punctaj și se aplică doar solicitanților de locuință socială care au îndeplinit în totalitate criteriile.
Dacă se înregistrează punctaje egale, vechimea cererii va face diferența.
Acte necesare
În cazul în care proiectul de hotărâre va fi aprobat, la depunerea cererii, solicitantul va trebui să prezinte actele doveditoare cu privire la venit, stare civilă și declarații notariale. Iată care sunt acestea:
- copii ale actelor de identitate ale tuturor membrilor;
- copii ale actelor de stare civilă;
- documente de venit – adeverință de salariat, taloane de pensie, adeverințe eliberate de organele financiare teritoriale, sentințe de divorț, orice dovadă de venit.
Dacă solicitanții nu realizează venit, vor trebui să dea o declarație pe proprie răspundere în fața funcționarilor publici din cadrul Serviciului Locuințe Sociale, în să specifice acest lucru.
- adeverințe din care să reiasă că minorii aflați în întreținere frecventează cursurile unei instituții de învățământ și dacă primesc bursă;
- copii ale contractelor de închiriere/comodat pentru spațiul locativ în care solicitantul locuiește;
- declarația proprietarului imobilului din care să reiasă că tolerează în spațiu pe solicitantul de locuință socială împreună cu familia acestuia sau copii ale actelor de proprietate;
- copii ale certificatelor de invaliditate, după caz, certificate de încadrare în grad de handicap.
Declarații notariale și pe proprie răspundere
- declarație notarială potrivit căreia nu deține locuință proprietate personală, nu a înstrăinat o locuință proprietate după 1 ianuarie 1990, nu a beneficiat de sprijinul statului în credite și execuție pentru realizarea unei locuințe și nu deține, în calitate de chiriaș, o locuință din fondul locativ de stat;
- acte doveditoare din care să reiasă că solicitantul și familia sa au fost evacuați din imobilul care a făcut obiectul legilor proprietății;
- acte doveditoare pentru solicitanții proveniți din instituții de ocrotire socială;
- Acte doveditoare care atestă calitatea de beneficiar al prevederilor Legii recunoștinței pentru victoria Revoluției Române din Decembrie 1989 sau conform prevederilor Decretului – lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate politic din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 Martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri;
- ordin de protecție emis de organele de poliție /instanța de judecată din care să reiasă faptul că solicitantul de locuință socială este victima a violenței domestice;
- orice alt document apreciat de so,licitant ca dovadă pentru obținerea unei locuințe sociale.