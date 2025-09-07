Persoanele care solicită o locuință socială în Ploiești trebuie să îndeplinească anumite criterii de eligibilitate și de ierarhizare.

Primăria Ploiești a publicat pe site-ul instituției, spre dezbatere publică, un proiect de hotărâre care stabilește atât aceste condiții, cât și lista actelor justificative ce trebuie depuse.

În primul rând, pot depune cerere pentru o locuință socială doar persoanele care au domiciliul în Ploiești.

Potrivit proiectului aflat în dezbatere publică, de o astfel de locuință, în vederea închirierii, pot beneficia familiile sau persoanele singure care realizează un venit mediu lunar net pe total economie, stabilit de INS, valabil atât în luna analizării cererii, cât și în luna repartizării locuinței.

De asemenea, solicitantul și membrii familiei sale (soț, soție, copii) nu trebuie să dețină în proprietate o altă locuință și nici să fi beneficiat anterior de sprijin din partea statului pentru credite sau execuția unei locuințe.

Potrivit proiectului de hotărâre, aflat în dezbatere publică la Ploiești, la întocmirea listei de prioritate pentru anul 2026 în vederea repartizării unei locuințe se va ține cont de mai multe criterii de eligibilitate și ierarhizare.

Acestea sunt stabilite prin punctaj și se aplică doar solicitanților de locuință socială care au îndeplinit în totalitate criteriile.

Dacă se înregistrează punctaje egale, vechimea cererii va face diferența.

În cazul în care proiectul de hotărâre va fi aprobat, la depunerea cererii, solicitantul va trebui să prezinte actele doveditoare cu privire la venit, stare civilă și declarații notariale. Iată care sunt acestea:

copii ale actelor de identitate ale tuturor membrilor;

copii ale actelor de stare civilă;

documente de venit – adeverință de salariat, taloane de pensie, adeverințe eliberate de organele financiare teritoriale, sentințe de divorț, orice dovadă de venit.

Dacă solicitanții nu realizează venit, vor trebui să dea o declarație pe proprie răspundere în fața funcționarilor publici din cadrul Serviciului Locuințe Sociale, în să specifice acest lucru.

adeverințe din care să reiasă că minorii aflați în întreținere frecventează cursurile unei instituții de învățământ și dacă primesc bursă;

copii ale contractelor de închiriere/comodat pentru spațiul locativ în care solicitantul locuiește;

declarația proprietarului imobilului din care să reiasă că tolerează în spațiu pe solicitantul de locuință socială împreună cu familia acestuia sau copii ale actelor de proprietate;

copii ale certificatelor de invaliditate, după caz, certificate de încadrare în grad de handicap.