Acte divorț 2025. Cererea de divorț se depune, de regulă, la judecătoria din zona în care se afla ultima locuință comună a soților. Dacă soții nu au avut o locuință comună sau niciunul dintre ei nu mai locuiește în circumscripția acelei judecătorii, cererea se depune la judecătoria din zona în care locuiește pârâtul. În cazul în care pârâtul locuiește în străinătate și instanțele române au competență internațională, cererea se depune la judecătoria din circumscripția locuinței reclamantului.

Dacă nici reclamantul, nici pârâtul nu locuiesc în țară, aceștia pot conveni să depună cererea de divorț la orice judecătorie din România. Dacă nu există un astfel de acord, cererea se va depune la Judecătoria Sectorului 5 din București, scrie Lege5.ro.

Atunci când despărțirea este inevitabilă, divorțul se poate realiza pe cale amiabilă la notar, dacă situația permite, sau la ofițerul stării civile în cazul în care soții nu au copii minori. În toate celelalte situații, divorțul trebuie pronunțat de tribunal.

Ofițerul de stare civilă poate constata desfacerea căsătoriei prin divorț administrativ atunci când ambii soți sunt de acord și nu au copii minori, născuți sau adoptați în timpul căsătoriei. Cererea de divorț administrativ trebuie redactată în scris și semnată personal de ambii soți, în fața ofițerului de stare civilă delegat de la primăria care deține actul de căsătorie sau în raza ultimei locuințe comune a soților, conform modelului prevăzut în Anexa nr. 62 a Hotărârii nr. 64/2011.

La depunerea cererii de divorț, ofițerul de stare civilă delegat solicită soților următoarele documente:

certificatele de naștere și căsătorie ale soților, în original și copie;

documentele care atestă identitatea, în original și copie.

Aceste documente trebuie însoțite, de asemenea, de o declarație dată în fața ofițerului de stare civilă, în cazul în care ultima locuință comună declarată nu coincide cu domiciliul sau reședința ambilor soți înscrisă în actele de identitate.

Ofițerul de stare civilă delegat înregistrează cererea de divorț în ziua depunerii și le acordă soților un termen de 30 de zile calendaristice, începând de la data depunerii, pentru a-și retrage cererea, dacă doresc.

După expirarea termenului de 30 de zile calendaristice, ofițerul de stare civilă delegat verifică dacă soții doresc în continuare să divorțeze și dacă consimțământul lor este liber și neafectat de vicii. În acest scop, le solicită soților să completeze o declarație de menținere a divorțului, conform modelului prevăzut în Anexa nr. 64 a HG 64/2011.

Pentru divorțul realizat pe cale administrativă se achită o taxă stabilită de fiecare autoritate locală, de obicei între 600 și 800 de lei.

Este important de menționat că această procedură se aplică exclusiv divorțului și nu include partajul bunurilor comune, care poate fi realizat oricând ulterior.

Divorțul la notar este posibil numai dacă ambii soți sunt de acord asupra tuturor aspectelor separării. În această situație, cei doi trebuie să se prezinte împreună în fața notarului pentru a-și exprima consimțământul privind desfacerea căsătoriei.

După ce au ajuns la un acord asupra termenilor separării, soții vor avea nevoie de următoarele acte:

actele de identitate ale ambilor soți;

certificatele de naștere ale soților;

certificatul de căsătorie, în original;

certificatul de naștere al copilului minor rezultat din căsătorie, dacă este cazul.

După ce soții se prezintă la notar cu documentele necesare, acesta înregistrează cererea de divorț și le acordă un termen de minimum 30 de zile, denumit termen de reflecție. În cazul cuplurilor care au copii minori, autoritatea tutelară competentă întocmește și un raport de anchetă psihosocială.

Pentru ca soții să poată divorța la notariat atunci când au copii minori, trebuie să ajungă la un acord și asupra următoarelor aspecte:

numele de familie pe care fiecare îl va purta după divorț;

exercitarea autorității părintești de către ambii părinți;

stabilirea locuinței copilului minor după divorț (conform art. 400 Cod civil, copilul poate locui doar la unul dintre părinți);

modalitatea de păstrare a legăturilor personale dintre părintele separat și fiecare copil minor;

stabilirea contribuției părinților la cheltuielile de creștere și educație.

Costul unui divorț la notar poate varia în funcție de tarifele fiecărui birou notarial. Prețul unei separări amiabile la notariat începe de la 1.000 de lei. Divorțurile care implică copii minori sunt mai scumpe decât cele fără copii, potrivit notari.pro, deoarece presupun proceduri suplimentare și au un grad mai mare de complexitate.

Divorțul în instanță poate fi solicitat în orice situație, indiferent dacă soții sunt de acord sau nu cu desfacerea căsătoriei.

Divorțul amiabil – cu acordul ambilor soți

Poate fi pronunțat de judecătorie, fără a conta durata căsniciei sau existența copiilor minori rezultați din mariaj.

După soluționarea cererii, instanța ia decizii în interesul minorilor implicați.

Se stabilesc obligațiile de întreținere și folosirea locuinței de către unul dintre soți.

Judecătorul nu atribuie culpa niciunuia dintre soți.

Cererea de divorț poate fi depusă de ambii soți prin acord sau doar de unul dintre ei, cu consimțământul și semnătura celuilalt.

Divorțul din motive temeinice

Poate fi introdus și de unul dintre soți, fără acordul celuilalt.

Judecătorul trebuie să constate culpa unuia sau ambilor soți și imposibilitatea continuării căsniciei din cauza unor raporturi grav vătămate, ireparabile.

La tribunal, motivele de divorț se referă la:

existența unor motive temeinice;

existența raporturilor grav vătămate dintre soți;

imposibilitatea continuării căsniciei.

Iată de ce acte pentru divorțul la tribunal în 2025:

cererea de divorț, semnată fie de ambii soți (în cazul divorțului amiabil), fie doar de reclamant (în cazul divorțului din culpă);

actele de identitate ale ambilor soți (în original sau copie legalizată);

certificatele de naștere (în original sau copie legalizată);

certificatul de căsătorie (în original);

certificatul de naștere al copilului minor rezultat din căsătorie (în original sau copie legalizată);

dovada veniturilor;

acte doveditoare privind contribuția la bunurile comune;

dovada plății taxei judiciare de timbru.

În cazul în care se solicită și partajul, la documentele de mai sus se vor adăuga:

certificate de atestare fiscală cu valoarea impozabilă a bunurilor supuse partajului;

extrase de carte funciară.

Costul divorțului la tribunal se stabilește în funcție de taxa de timbru, care variază în funcție de motivul desfacerii căsătoriei:

200 de lei pentru cererea de divorț întemeiată pe acordul soților (cererea ambilor soți sau a unuia dintre ei, acceptată de celălalt soț);

100 de lei pentru cererea de divorț din culpă, atunci când raporturile dintre soți sunt grav vătămate și continuarea căsătoriei nu mai este posibilă;

100 de lei pentru cererea de divorț motivată de separarea în fapt a soților, care a durat cel puțin 2 ani;

50 de lei pentru cererea de divorț formulată de soțul a cărui stare de sănătate face imposibilă continuarea căsătoriei.

Taxa de timbru pentru divorț se plătește anticipat, iar dovada achitării trebuie atașată la cererea de divorț, împreună cu celelalte acte necesare. Plata se poate realiza fie la primăria de care aparține reclamantul, la direcția de taxe și impozite locale, fie prin ordin de plată.

Dacă sunt îndeplinite toate condițiile pentru desfacerea căsătoriei, se eliberează certificatul de divorț. În cazul în care unul dintre soți optează pentru schimbarea numelui după divorț, cartea de identitate este anulată prin tăierea colțului în care este înscrisă perioada de valabilitate.