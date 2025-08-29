Pe 10 iunie 2013, Elena Udrea și Dorin Cocoș au anunțat oficial, printr-o declarație comună de presă, că au pus capăt căsniciei în fața notarului și într-un mod amiabil. Cei doi s-au căsătorit civil pe 26 decembrie 2003, chiar în ziua în care Udrea împlinea 30 de ani, însă nu au făcut apoi niciodată și nunta.

Ei au explicat că mariajul lor s-a încheiat după o analiză îndelungată și profundă a relației și a opțiunilor de viitor ale fiecăruia.

Elena Udrea și Dorin Cocoș au invocat presiuni externe și diferențele majore dintre carierele lor ca factori decisivi pentru destrămarea căsniciei. Potrivit comunicatului, faptul că unul activa în politică, iar celălalt în mediul de afaceri, i-ar fi privat de timpul necesar petrecut împreună și ar fi supus relația unor presiuni iremediabile.

În mesajul de despărțire, au subliniat că, deși merg pe drumuri separate, păstrează prietenia și parteneriatul construit în ultimii 15 ani, mulțumind familiilor și prietenilor pentru sprijin și cerând respectarea intimității lor.

„Faptul că avem cariere atât de diferite şi, în cazul nostru, chiar incompatibile, unul politică, altul afaceri, ne-a privat de timpul petrecut împreună necesar relaţiei şi a supus căsătoria unor presiuni din exterior care au afectat-o iremediabil. De astăzi, mergem pe drumuri separate, dar păstrăm prietenia şi parteneriatul solid construite în ultimii 15 ani, rămânând în cele mai bune relaţii. Mulţumim familiilor şi prietenilor care ne-au fost şi ne sunt alături şi rugăm pe toţi cei care ar putea fi interesaţi de acest subiect să dea dovadă de înţelegere faţă de noi şi să ne respecte intimitatea”, se arăta în mesajul lor comun de la acel moment.

De-a lungul mariajului, Udrea și Cocoș au avut o relație apropiată cu familia Băsescu, petrecând numeroase vacanțe împreună, atât pe Valea Prahovei, cât și la mare. Ultima reuniune notabilă a avut loc în noaptea de Revelion, la un hotel din Sinaia, unde familia Cocoș și familia prezidențială au sărbătorit alături de europarlamentarul Monica Macovei.

Dorin Cocoș era deja un afacerist prosper la momentul căsătoriei. Prima sa afacere importantă a fost compania de parcări Dalli, care a câștigat în 1995 licitația Consiliului Local București pentru concesionarea locurilor de parcare.

Conform Forbes, averea sa era atunci estimată la 12-13 milioane de euro. În plus, Cocoș deținea 50% din companiile Euro Hotels International, Alexis Impex 93, Medcomplex, Clamari Trading Impex și Piețe Grup.

Un an după divorț, Elena Udrea declara la Digi24 că, deși era căsătorită cu Dorin Cocoș, cei doi ajunseseră să trăiască vieți separate, acesta fiind motivul pentru care au ajuns la separare legală. Ea sublinia că fostul ei soț a fost dintotdeauna om de afaceri și în relație cu politicieni, iar acest aspect nu avea legătură cu cariera ei politică.

Udrea mai spunea că nu cunoștea detalii despre afacerile soțului, explicând că preocupările ei profesionale și proiectele personale i-au lăsat prea puțin timp pentru a se implica în acest domeniu.

„Oamenii, chiar dacă sunt căsătoriți, cel puțin în cazul meu și presupun că mai sunt și alte situații care seamănă cu cea în care m-am aflat eu, mai ales când au cariere separate, ajung să aibă aibă chiar în interiorul unei căsători vieți separate. Acesta este motivul pentru care până la urmă am ajuns la un divorț sau o separare legală. Fostul meu soț a fost de la început om de afaceri, nu a devenit când m-a cunoscut pe mine. Soțul meu a fost în relație cu oamenii politici dintotdeauna, nu a cunoscut oameni politici în momentul în care eu am intrat în politică sau odată cu momentul în care s-a căsătorit cu mine. Așa a rămas și după ce am divorțat. (…) Nu cunoșteam afacerile soțului meu, nu pentru că nu m-ar fi interesant neapărat, dar am avut atât de multe lucruri de făcut în ultimii zece ani în cariera mea, pentru acest proiect personal pe care eu l-am avut, încât nici timpul necesar nu-l aveam pentru a sta de vorbă. Știam de la început că e om de afaceri, ce să mă intereseze ce face în plus?”, a spus Elena Udrea în interviul respectiv.

Jurnaliștii erau curioși despre aspectele respective având în vedere că Dorin Cocoș fusese atunci arestat preventiv pentru 30 de zile în Dosarul Microsoft.

În urma divorțului, Elena Udrea, la acel moment deputat PDL, a obținut un portofoliu considerabil de bunuri, potrivit declarației de avere depuse atunci la Camera Deputaților.

Udrea a intrat în posesia a șase terenuri, trei clădiri și două autoturisme. Printre acestea se numărau un teren intravilan de peste 4.400 de metri pătrați, mai multe terenuri (inclusiv unul de 5.000 mp) și construcții în București, o casă de locuit de 169 de metri pătrați și un apartament de 60 de metri pătrați.

La capitolul autoturisme, ea a primit prin partaj un Mercedes fabricat în 2005 și un Fiat 500 din 2012.