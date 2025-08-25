Acest sprijin financiar este acordat persoanelor și familiilor cu venituri reduse și este valabil până la 31 martie 2026. Cererile pentru acordarea tichetelor de energie pot fi depuse în două moduri:

online, prin platforma EPIDS, disponibilă la adresa epids.mmuncii.ro;

fizic, la primăria de domiciliu sau la oficiile poștale, începând cu data de 28 august 2025.

Beneficiarii venitului minim de incluziune nu trebuie să depună cerere, fiind introduși automat în sistem.

Pentru depunerea cererii, solicitanții trebuie să pregătească următoarele documente:

actul de identitate (original și copie);

documente care atestă venitul net lunar (adeverințe, cupoane de pensie, talon de alocație, după caz);

documente care să dovedească domiciliul sau reședința legală în România;

în cazul familiilor, acte privind componența familiei (certificate de naștere ale copiilor, certificat de căsătorie etc.).

Sprijinul se acordă pentru un singur loc de consum, chiar dacă solicitantul nu este titularul contractului de furnizare a energiei electrice.

Cererile pentru tichete de energie se depun o singură dată. Pentru facturile aferente lunilor iulie și august 2025, termenul limită pentru completarea aplicației EPIDS este 27 septembrie 2025.

După această dată, solicitările vor fi analizate doar pentru lunile următoare. În cazul schimbării adresei sau a componenței familiei, este obligatorie depunerea unei noi cereri, fie online, fie la primărie sau la oficiile poștale.

De tichetele de energie 2025 pot beneficia:

persoanele singure cu venit net lunar de până la 1.940 lei;

familiile cu venit net lunar/membru de cel mult 1.784 lei.

Sprijinul nu se oferă în numerar și nici prin transfer bancar. Facturile se achită direct la oficiile poștale, unde beneficiarul trebuie să prezinte factura de energie și actul de identitate.

Valoarea unui tichet de energie este de 50 de lei/lună. Acesta poate fi folosit exclusiv pentru plata facturilor la energie electrică și nu poate fi transferat sau înstrăinat.

Tichetele pot fi utilizate pe o perioadă de 12 luni de la ultima încărcare, dar nu mai târziu de 31 martie 2026. Orice sold rămas pe card până la acea dată poate fi folosit pentru plata facturilor restante.

Pentru sprijin și detalii suplimentare, cetățenii pot apela Call-center 021.93.09 al Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială sau pot trimite întrebări pe e-mail la sprijinenergie@mmanpis.ro.