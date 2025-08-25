Cristian Păun a spus că legea privind contractele part-time este făcută în așa fel încât, dacă un angajator are un student cu 4 ore de muncă, trebuie totuși să plătească taxe ca pentru un program complet de 8 ore, ceea ce face ca oferta de muncă part-time să nu mai existe, fie că este vorba de studenți, fie de zilieri. El a adăugat că statul tratează part-time-ul ca pe un dușman și că această situație apare din cauza faptului că țara este condusă de persoane nepotrivite.

„La cum arată legea aia cu part-time, în care dacă angajezi un student 4 ore dar plătești taxe pentru normă întreagă de 8 ore, clar că oferta nu există. Pentru studenți sau nu, zilieri sau nu. Statul nu vrea să audă, de ceva vreme, de „part time”. E inamicul său numărul unu. Asta se întâmplă când suntem conduși de băiețași de bani gata! Sau de progeniturile lor…”, a scris, duminică noapte, economistul pe contul său de Facebook.

Din 1 august 2022, Guvernul a decis ca taxele pentru sănătate și pensii (CAS și CASS) la contractele part-time să fie calculate ca și cum angajatul ar primi salariul minim pe economie, chiar dacă el câștigă mai puțin.

Asta înseamnă că firmele trebuie să plătească taxe mai mari pentru angajații part-time cu salarii sub minimul pe economie.

Guvernul a spus că această regulă a fost introdusă pentru a opri folosirea contractelor part-time doar ca să se plătească taxe mai mici.

Măsura a adus bani mai mulți la stat pentru pensii și sănătate, dar a creat probleme pentru firme și angajați. Mulți angajatori nu au mai vrut să ofere contracte part-time și au preferat să angajeze oameni cu normă întreagă sau să găsească alte forme de colaborare.

De la 1 ianuarie 2025, salariul minim brut a crescut de la 3.700 lei la 4.050 lei. Pentru contractele part-time, angajatorii trebuie să plătească taxe ca și cum salariul ar fi la acest nivel, chiar dacă angajatul câștigă mai puțin.

Totuși, Guvernul a păstrat o facilitate: 300 lei din salariu nu sunt taxați. Astfel, taxele pentru pensie (CAS) și sănătate (CASS) se calculează la 3.750 lei, nu la 4.050 lei.

Sunt și excepții – nu se aplică suprataxarea dacă angajatul este: