Începând de marți, un val de aer polar va aduce temperaturi foarte scăzute în întreaga țară, generând condiții de frig sever și accentuând riscul de polei și viscol.

Meteorologul Mihai Buștiu a declarat pentru Digi24 că în regiunile de relief redus rafalele vor atinge între 50 și 70 km/h, iar în Munții Carpați Meridionali acestea se vor situa între 70 și 90 km/h, cu viteze mai mari pe creste.

El a precizat că în zona Țarcu s-au înregistrat rafale de peste 140 km/h, ceea ce a determinat emiterea unui cod roșu până la ora 12:00. Acolo ninge și viscolește, iar meteorologul a subliniat că este vorba de condiții de iarnă autentică, cu vânt extrem de puternic, care va scădea treptat în intensitate.

Meteorologii au emis sâmbătă un cod roșu de vânt în zona montană a județelor Caraș-Severin și Hunedoara, valabil până la ora 12:00, unde rafalele pot depăși 140 km/h. Conform ANM, avertizarea este în vigoare de la ora 9:15 și se menține până la ora 12:00 pentru aceste județe.

”Se vor semnala: Intensificări puternice şi susţinute ale vântului cu viteze care vor depăşi la rafală 140 km/h”, a transmis ANM.

Avertizarea cod galben rămâne valabilă până la ora 23:00 pentru zona Carpaților Meridionali. După această perioadă, vântul se va diminua treptat, deși senzația de frig va fi resimțită mai puternic din cauza rafalelor persistente. Local, în regiunile nordice, centrale și estice, se pot înregistra ploi izolate, cu cantități reduse. În zonele montane situate la altitudini de peste 1.700–1.800 metri, sunt așteptate ninsori viscolite.

Duminică va fi o zi cu vreme mai blândă, caracterizată de mai puține ploi și temperaturi mai ridicate pentru mijlocul toamnei. Valorile maxime vor fi cuprinse între 13–14°C în nord și 21–22°C în sud, inclusiv în București. Meteorologii estimează că, după ploile de dimineață din Capitală, soarele va reveni pe cer după prânz, iar temperaturile vor urca până la 20–21°C. Ziua de duminică se va încheia cu o vreme frumoasă în Capitală, însă schimbări meteorologice sunt așteptate începând de săptămâna viitoare.

Începând de luni, temperaturile vor scădea semnificativ în Europa Central-Estică, pe fondul pătrunderii unei mase de aer polar. Luni, valorile maxime din nord se vor situa în jur de 10–11°C, iar marți răcirea se va extinde la nivelul întregii țări. Între marți și vineri, maximele vor oscila între 9 și 16°C, în timp ce nopțile vor aduce temperaturi negative, mai ales în regiunile nordice și estice.

În estul Transilvaniei, minimele ar putea coborî până la –4 sau –5°C, iar în București se estimează valori de 3–4°C. Meteorologii avertizează că miercuri și joi dimineață există risc de îngheț și brumă în nordul țării, condiții care pot afecta culturile și traficul rutier.

„De marți încolo intrăm cu temperaturi destul de coborâte, episod de vreme rece care va ține până undeva vinerea viitoare, cel puțin cu datele pe care le avem în momentul de față”, a explicat meteorologul ANM.

Săptămâna viitoare va fi caracterizată de precipitații reduse, cu ploi izolate așteptate în centrul, estul și sud-estul țării, mai ales la începutul săptămânii. De joi, vremea se va îmbunătăți treptat, iar ploile vor deveni tot mai rare. Deși cantitățile de precipitații se vor apropia de normalul lunii octombrie, temperaturile vor rămâne sub mediile multianuale.

Meteorologii ANM estimează că, dacă în prezent maximele ajung la 20–22°C, începând de marți vremea va fi mai rece decât normalul perioadei. Săptămâna va aduce dimineți reci, posibil brumă și temperaturi maxime modeste pentru mijlocul toamnei.

România se pregătește pentru un weekend cu vânt puternic și viscol în zonele montane, urmat de o răcire accentuată de marți, când temperaturile vor fi mai scăzute decât normalul perioadei și vor fi condiții de îngheț și brumă în regiunile nordice și estice.