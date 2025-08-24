Fostul premier Victor Ponta a lansat duminică seară, la România TV, o serie de critici extrem de dure la adresa măsurilor de austeritate anunțate de Executivul condus de Ilie Bolojan. El a susținut că aceste decizii nu reprezintă o soluție reală pentru redresarea bugetului, ci doar o povară suplimentară pentru românii de rând, care ar urma să suporte consecințele unui deficit uriaș.

În opinia sa, noile măsuri ar fi echivalente cu „un jaf” și „o jecmăneală”, populația fiind obligată să achite nota de plată a politicilor economice greșite.

Victor Ponta a spus că, în timp ce guvernul vorbește de reduceri de două miliarde de lei pe an, acesta se împrumută de cinci miliarde pe lună, ceea ce demonstrează lipsa de eficiență a politicilor adoptate.

El a ironizat și modul în care autoritățile verifică cheltuielile, afirmând că acestea ajung chiar să numere sarmalele și înghețata de la nunți, în timp ce nu reduc niciun post din structurile politice și guvernamentale.

„Dăm pachetul doi. Vor reduce două miliarde de lei pe an, când ei se împrumută cinci miliarde pe lună. Am înțeles că se duc și la nunți, să numere sarmalele și înghețata. Își bat joc de oameni, nu reduc absolut nimic. (…) Sunt niște distrugători ai României”, a transmis Ponta, într-o intervenție la România TV.

Fostul premier Victor Ponta a criticat și creșterea impozitelor pe locuințe, pe care a descris-o drept profund incorectă.

Acesta a atras atenția că impozitarea primei proprietăți ar afecta 90% din populația țării și ar putea duce la apariția unor firme care să cumpere casele oamenilor, transformându-i ulterior în chiriași, asemenea perioadei comuniste.

„Profund incorect să impozitezi prima proprietate, prima casă. Este un jaf la adresa a 90 la sută din populația României. (…) Probabil vor apărea niște firme care să ia proprietățile, iar oamenii să fie chiriași, ca-n vremea comunismului”, a indicat fostul prim-ministru.

Totodată, Victor Ponta a subliniat că nici măsurile deja aplicate de guvern nu au reușit să reducă deficitul bugetar sau datoria publică, ci au avut ca efect principal doar sărăcirea populației.

El a afirmat că România are în prezent o datorie publică de o mie de miliarde de lei, o sumă pe care, în opinia sa, este greu chiar și să o scrii, și care îi condamnă pe copiii de azi la îndatorare pe termen lung.

În același timp, a criticat faptul că nu au fost operate reduceri în cheltuielile politice, arătând că guvernul nu a tăiat niciun leu de la partidele politice, niciun post de secretar de stat și niciun consilier, preferând să mențină structurile politice intacte.