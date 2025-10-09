Doliu în lumea filmului! Ron Dean, unul dintre cei mai apreciați actori de caracter din cinemaul american, cunoscut pentru rolurile sale memorabile în filme precum „Fugăritul” și „Clubul micului dejun”, a murit la vârsta de 87 de ani.

Prietenul său de lungă durată, regizorul Andrew Davis, care l-a distribuit în șapte dintre filmele sale, a anunțat că actorul a decedat pe 5 octombrie.

„Ron Dean a fost un prieten drag și un actor extraordinar. El a fost esența a ceea ce reprezenta talentul din Chicago. Având o tinerețe foarte tulburată, Ron și-a schimbat viața pentru a avea o carieră minunată ca ființă umană iubitoare, decentă și talent respectat”, a spus Davis. „E greu de surprins ce ființă umană extraordinară a fost Ron. O prietenă fermecătoare de-a lui Ron mi-a spus odată că ar prefera să ia un hot dog cu Ron Dean decât să aibă o cină elegantă cu un tip bogat. Întotdeauna am simțit la fel”, a adăugat partenera sa de lungă durată, Maggie Neff.

Actorul a fost o prezență constantă pe marile ecrane și pe micile ecrane, lăsând în urmă o carieră de peste patru decenii și o moștenire de roluri care au definit personaje de neuitat.

Născut pe 15 august 1938 în Chicago, Illinois, SUA, Ron Dean a devenit cunoscut pentru interpretările sale de duri și polițiști, adesea reflectând spiritul orașului său natal. Cariera sa a început în anii ’70, iar în 1983 a apărut în „Risky Business”, continuând cu roluri remarcabile în filme de top precum „The Color of Money” și „Cocktail”, alături de Paul Newman și Tom Cruise.

Unul dintre cele mai cunoscute roluri ale sale a fost în „Fugăritul”, unde scena sa de interogatoriu a rămas emblematică pentru intensitatea și realismul interpretării sale. De asemenea, a impresionat publicul în „The Breakfast Club”, „Nothing in Common” și „Batman: Cavalerul Negru”, demonstrând o versatilitate remarcabilă pe parcursul decadelor.

Dincolo de marele ecran, Ron Dean a fost prezent și în televiziune, cu apariții în seriale populare precum Frasier, Early Edition, ER, NYPD Blue sau Chicago Fire, construind personaje memorabile care au rămas în inimile telespectatorilor.