Actorul britanic Ben Lewis, celebru pentru interpretarea sa din musicalul „The Phantom of the Opera”, s-a stins din viață la vârsta de 46 de ani, după o luptă cu cancerul intestinal.

Anunțul decesului a fost făcut luni, 6 octombrie, pe Instagram, de prietenul său apropiat, prezentatorul TV australian Todd Woodbridge, care l-a descris pe Lewis drept „unul dintre cei mai mari” artiști ai scenei muzicale.

Woodbridge a scris că Ben Lewis a fost „o stea pe scenă în rolul Fantomei din ‘Fantoma de la Operă’ din West End” și „un om extraordinar, amuzant, generos și un mentor minunat”.

Prezentatorul a rememorat și momentele petrecute împreună cu actorul, precum vacanțele din Scoția, vizitele în culisele teatrului Her Majesty’s din Londra și clipele petrecute la Wimbledon.

Potrivit unei campanii GoFundMe create pentru a sprijini familia sa, Ben Lewis fusese diagnosticat cu cancer intestinal în februarie 2024, iar medicii au considerat boala incurabilă.

Lewis s-a născut la Londra într-o familie de cântăreți de operă – părinții săi, Michael Lewis și Patricia Price, erau ambii vocaliști profesioniști. A studiat canto la Royal College of Music din Londra și la Western Australian Academy of Performing Arts.

În anii 2000, a jucat în mai multe producții din Sydney, printre care Urinetown, A Little Night Music și Priscilla, Queen of the Desert.

În 2011, Ben Lewis a interpretat rolul principal în producția originală australiană Love Never Dies, continuarea musicalului The Phantom of the Opera, semnat de Andrew Lloyd Webber. Între 2017 și 2018, el a reluat rolul Fantomei pe scena din West End, la Londra.

Pentru prestația sa, a primit în 2012 Premiul Judith Johnson pentru cel mai bun actor într-un rol principal într-un musical, în cadrul Sydney Theatre Awards. Producția Love Never Dies a fost ulterior filmată și distribuită internațional de Universal.

Ben Lewis era căsătorit cu actrița australiană Melle Stewart.