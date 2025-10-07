Anunțul decesului a fost făcut de prietenul său, prezentatorul Todd Woodbridge
Actorul britanic Ben Lewis, celebru pentru interpretarea sa din musicalul „The Phantom of the Opera”, s-a stins din viață la vârsta de 46 de ani, după o luptă cu cancerul intestinal.
Anunțul decesului a fost făcut luni, 6 octombrie, pe Instagram, de prietenul său apropiat, prezentatorul TV australian Todd Woodbridge, care l-a descris pe Lewis drept „unul dintre cei mai mari” artiști ai scenei muzicale.
Woodbridge a scris că Ben Lewis a fost „o stea pe scenă în rolul Fantomei din ‘Fantoma de la Operă’ din West End” și „un om extraordinar, amuzant, generos și un mentor minunat”.
„Ben a fost o stea pe scenă în Fantoma de la Operă, pe scena din West End”, a scris Woodbridge. „Mai important, a fost unul dintre oamenii extraordinari, amuzant, grijuliu și un mentor minunat pentru toți cei cu care a lucrat”, a mai spus acesta.
Prezentatorul a rememorat și momentele petrecute împreună cu actorul, precum vacanțele din Scoția, vizitele în culisele teatrului Her Majesty’s din Londra și clipele petrecute la Wimbledon.
View this post on Instagram
Potrivit unei campanii GoFundMe create pentru a sprijini familia sa, Ben Lewis fusese diagnosticat cu cancer intestinal în februarie 2024, iar medicii au considerat boala incurabilă.
Lewis s-a născut la Londra într-o familie de cântăreți de operă – părinții săi, Michael Lewis și Patricia Price, erau ambii vocaliști profesioniști. A studiat canto la Royal College of Music din Londra și la Western Australian Academy of Performing Arts.
În anii 2000, a jucat în mai multe producții din Sydney, printre care Urinetown, A Little Night Music și Priscilla, Queen of the Desert.
S-a bucurat de succes internațional cu „Love Never Dies” și „The Phantom of the Opera”
În 2011, Ben Lewis a interpretat rolul principal în producția originală australiană Love Never Dies, continuarea musicalului The Phantom of the Opera, semnat de Andrew Lloyd Webber. Între 2017 și 2018, el a reluat rolul Fantomei pe scena din West End, la Londra.
Pentru prestația sa, a primit în 2012 Premiul Judith Johnson pentru cel mai bun actor într-un rol principal într-un musical, în cadrul Sydney Theatre Awards. Producția Love Never Dies a fost ulterior filmată și distribuită internațional de Universal.
Ben Lewis era căsătorit cu actrița australiană Melle Stewart.