Actorul Barry Humphries a murit la spitalul St. Vincent din Sydney, sâmbătă, la vârsta de 89 de ani. Familia sa i-a fost alături.

Cea mai cunoscută creație a lui Humphries, Dame Edna, a devenit o vedetă în anii 1970 în Marea Britanie, obținând propria emisiune de chat pe ITV un deceniu mai târziu – cunoscută pentru spiritul său rapid, pentru zâmbetul său de asasin care îi pune în dificultate chiar și pe cei mai lăudați invitați și pentru că arunca gladioli în rândul publicului.

În timp ce Edna a devenit recunoscută la nivel mondial de-a lungul zecilor de ani, Humphries a interpretat mai multe roluri, scrie dailymail.co.uk.

Pentru unii, Sir Les Patterson, un personaj alcoolic și neîngrijit, a fost mult mai emblematic, în timp ce alții îl găsesc remarcabil pe Sandy Stone, un fost soldat ajuns la bătrânețe.

De-a lungul vieții, Barry Humphries a fost un actor de musicaluri de succes, pictor, producător de filme, autor și scenarist.

