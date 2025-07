ChatGPT Agent este cea mai nouă funcționalitate dezvoltată de OpenAI, care extinde radical capacitățile cunoscutului chatbot. Spre deosebire de versiunile anterioare, acest agent nu doar răspunde la întrebări, ci poate acționa în locul utilizatorului, preluând sarcini cotidiene direct de pe computer. De la achiziții online și planificarea de mese, până la integrarea cu aplicații populare, noul sistem se anunță a fi un pas esențial spre automatizarea completă a activităților digitale.

ChatGPT Agent este capabil să gestioneze sarcini reale, cum ar fi comenzi online pentru mâncare sau îmbrăcăminte. Dacă utilizatorul oferă acces la conturile personale de pe platforme compatibile, agentul poate efectua cumpărături fără ajutor suplimentar.

Printre exemplele oferite de companie se numără achiziționarea de ingrediente pentru o cină cu sushi sau alegerea unui articol vestimentar potrivit. Acțiunile sunt realizate automat, cu doar câteva comenzi introduse în limbaj natural.

ChatGPT can now do work for you using its own computer.

Introducing ChatGPT agent—a unified agentic system combining Operator’s action-taking remote browser, deep research’s web synthesis, and ChatGPT’s conversational strengths. pic.twitter.com/7uN2Nc6nBQ

— OpenAI (@OpenAI) July 17, 2025