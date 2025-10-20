Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat că, până în luna august 2026, noua Platformă Informatică a Asigurărilor de Sănătate (PIAS) va deveni operaţională la nivel naţional. Sistemul reprezintă una dintre cele mai importante reforme digitale din domeniul medical, permiţând accesarea istoricului medical al fiecărei persoane în timp real, de oriunde şi oricând, prin intermediul unui telefon mobil sau al unui computer.

Potrivit ministrului, noua platformă va aduce o schimbare majoră în modul de funcţionare al sistemului de sănătate, eliminând complet formularele şi documentele tipărite considerate inutile. Biletele de trimitere, scrisorile medicale şi certificatele de concediu vor fi emise şi gestionate exclusiv în format digital, fiind disponibile instant pentru pacienţi şi medici.

„Noua Platformă Informatică a Asigurărilor de Sănătate (PIAS) este cel mai amplu proiect de digitalizare din istoria sistemului medical românesc – o investiţie de 100 de milioane de euro, finanţată prin PNRR. Este un angajament ferm al echipei noastre şi o reformă pe care o ducem la bun sfârşit. Istoricul medical va putea fi accesat oricând şi oriunde – de pe telefon sau calculator”, a transmis Alexandru Rogobete într-o postare pe Facebook.

Oficialul a mai precizat că primele module ale platformei vor deveni funcţionale până la finalul acestui an, urmând ca sistemul complet să fie implementat în totalitate până în august 2026.

Ministrul a subliniat că acest proiect nu este doar o promisiune, ci un rezultat concret al eforturilor de modernizare digitală a sănătăţii.

„Nu vorbim despre promisiuni, ci despre rezultate concrete care se construiesc în timp real. Ştiu că, de-a lungul anilor, mulţi şi-au pierdut încrederea când au auzit cuvântul „digitalizare”. Dar acum este diferit. Ritmul e accelerat, munca e vizibilă, iar beneficiile se vor simţi direct în viaţa fiecărui pacient şi a fiecărui medic”, a adăugat ministrul Sănătăţii.

Alexandru Rogobete a mulţumit echipei din cadrul Ministerului Sănătăţii şi colegilor de la Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS) pentru implicarea lor în realizarea proiectului, subliniind că pacienţii din România merită un sistem medical „modern, sigur şi corect”.

La rândul său, CNAS a transmis că actuala versiune a Platformei Informatice a Asigurărilor de Sănătate va continua să funcţioneze până la lansarea oficială a noii platforme în 2026, asigurând pacienţii şi furnizorii de servicii medicale că nu vor exista întreruperi.

Anunţul vine după ce Curtea de Conturi a publicat concluziile unui audit privind funcţionarea actualei platforme, semnalând o serie de deficienţe şi „disfuncţionalităţi cu impact semnificativ asupra activităţii furnizorilor de servicii medicale şi a calităţii serviciilor oferite pacienţilor”.

Instituţia a recomandat CNAS modernizarea urgentă a sistemului informatic şi adaptarea acestuia la cerinţele actuale de digitalizare.