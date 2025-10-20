Radu Georgescu a explicat că, deși în prima parte a anului 2025 soldul creditelor a crescut cu 7 miliarde de lei, începând din iulie, creditarea s-a blocat complet. În ultimele trei luni, băncile au înghețat creditele pentru firme, iar acest blocaj se extinde treptat și către populație.

Radu Georgescu a menționat că antreprenorii, directorii generali și directorii financiari pot observa deja o schimbare în comportamentul băncilor, care sunt mult mai atente la acordarea de finanțări și, în unele cazuri, solicită rambursarea creditelor existente.

Din această cauză, multe companii se confruntă în prezent cu dificultăți de cash-flow, situație care poate afecta întreaga economie.

„In sistemul bancar este o expresie „Banca îți dă o umbrelă când e soare și ți-o ia când plouă”

Partea buna este ca in perioada urmatoare toti vom invata cum functioneaza bancile

Ce este DAE

Ce este un credit

Ce se intampla cand nu mai poti sa platesti un credit

Partea proasta este ca invatam live pe pielea noastra

Probabil nu se uita nimeni pe datele de la BNR privind creditele acordate de banci

In ultimele 3 luni, bancile au inghetat creditele pentru firme

In semestrul 1 2025 soldul creditelor a crescut cu 7 miliarde lei

Incepand din iulie soldul creditelor s-a blocat”, a scris Radu Georgescu pe Facebook.

Economistul a explicat că, în perioadele de creștere economică, băncile oferă credite cu ușurință, însă în perioadele de incertitudine acestea devin mai restrictive. Contextul actual este comparat cu un „sezon ploios”, în care nici persoanele fizice, nici companiile nu pot anticipa exact ce venituri vor avea sau de ce sume de bani vor avea nevoie în următoarele 12 luni.

Radu Georgescu a mai subliniat importanța educației financiare și a înțelegerii conceptelor precum DAE, creditul bancar și riscurile neplății ratelor. El a precizat că, deși mulți vor învăța aceste lecții „pe propria piele”, este esențial să fie conștienți de modul în care funcționează sistemul bancar. În final, economistul a explicat de ce nu rambursează anticipat creditele, preferând să păstreze lichiditățile disponibile pentru a-și proteja familia, colegii, compania și clienții în contextul unei perioade economice dificile.

„Daca esti antreprenor, CEO sau CFO ai observat ca bancile sunt mult mai atente cand dau credite

In multe cazuri isi cer banii inapoi

De aceea , acum multe firme au probleme de cash

Cand economia creste toate bancile dau credite

Cand economia scade, bancile nu mai vor sa dea credite

Acest blocaj se duce si catre populatie

A inceput sezonul ploios in Romania

Nicio persoana si nicio firma din Romania nu poate sa bage mana in foc si sa spuna ce venituri va avea peste 12 luni

Nicio persoana si nicio firma din Romania nu poate sa bage mana in foc cat cash va avea nevoie peste 12 luni

Acum poate 100 de lei nu inseamna nimic pentru tine

Dar peste 12 luni poate ca va insemna foarte mult

De aceea am explicat de multe ori de ce nu rambursez niciodata creditele anticipat

Pentru ca stiu ca vine sezonul ploios

Si am nevoie de multe umbrele pentru a-mi proteja familia, colegii, firma si clientii nostri”, a conchis economistul.

Postarea poate fi vizualizată aici.