Începând cu 1 ianuarie 2026, locuitorii și turiștii din Praga nu vor mai putea închiria trotinete electrice. Autoritățile locale au decis să interzică aceste servicii pentru a restabili ordinea pe trotuare și pentru a reduce aglomerația și accidentele provocate de utilizarea haotică a acestui mijloc de transport.

Decizia a fost aprobată luni de Consiliul local al capitalei cehe, care a votat o revizuire a regulamentelor privind transportul urban. Practic, măsura va duce la încetarea activității tuturor operatorilor de închiriere a trotinetelor electrice, precum Lime, Bolt și Tier, care sunt în prezent omniprezenți în centrul istoric al orașului.

Interdicția vine după ani de nemulțumiri exprimate de locuitorii din Praga, care au reclamat faptul că trotinetele sunt adesea abandonate pe trotuare, blocând trecerea pietonilor, a persoanelor cu dizabilități sau a părinților cu cărucioare.

Viceprimarul orașului, Zdenek Hrib, cel care coordonează sectorul transporturilor, a anunțat oficial măsura printr-un mesaj tranșant publicat pe rețelele sociale: „Sfârșitul trotinetelor electrice este aprobat!”, citat de Le Figaro.

Hrib a explicat că administrația locală dorește să redea pietonilor spațiul public și să reducă dezordinea provocată de trotinetele lăsate la întâmplare.

„Introducem reguli clare care vor elibera spațiul public de utilizarea necontrolată a trotinetelor, adesea folosite ca atracție turistică și nu ca mijloc de transport, provocând haos pe trotuare și în zonele pietonale”, a declarat acesta.

Primăria din Praga susține că dorește, în schimb, să stimuleze utilizarea bicicletelor și a bicicletelor electrice, considerate o variantă mai sigură și mai puțin invazivă pentru spațiul urban.

Reprezentanții municipalității au explicat că noile reguli nu urmăresc descurajarea mobilității verzi, ci doar impunerea unui echilibru între inovație și siguranță publică. „Nu vrem să eliminăm complet alternativele la mașină, dar trotinetele au devenit o problemă reală pentru ordinea publică și siguranța pietonilor”, au precizat oficialii locali.

Praga se alătură astfel altor capitale europene care au impus restricții similare. Parisul a fost primul mare oraș care, în 2023, a interzis complet trotinetele electrice în regim de închiriere, după un referendum local în care peste 80% dintre votanți s-au pronunțat pentru eliminarea lor. Madridul a aplicat reguli stricte privind locurile unde pot fi parcate și zonele de circulație, iar alte orașe – precum Amsterdam și Oslo – au introdus taxe speciale sau limitări de viteză.

Potrivit experților în urbanism, aceste măsuri reflectă o tendință generală în marile capitale europene: autoritățile încearcă să echilibreze avantajele mobilității alternative cu nevoia de a proteja pietonii și de a păstra un spațiu public funcțional.

Cu o populație de aproape 1,4 milioane de locuitori și peste 8 milioane de turiști anual, Praga s-a confruntat în ultimii ani cu probleme legate de aglomerația din centrul istoric. Trotinetele electrice, utilizate frecvent de vizitatori pentru deplasări scurte, au devenit o sursă constantă de conflicte între pietoni și utilizatori.

Locuitorii s-au plâns în repetate rânduri că trotinetele sunt parcate neglijent, iar unii turiști le folosesc pe zonele pietonale, punând în pericol siguranța publică. În acest context, decizia autorităților a fost primită cu satisfacție de o parte a populației, deși firmele de închiriere și unii tineri au criticat măsura ca fiind prea drastică.

Autoritățile cehe consideră că interzicerea trotinetelor electrice va contribui la fluidizarea traficului pietonal și la creșterea siguranței în oraș. Totuși, discuțiile privind mobilitatea urbană rămân deschise, iar municipalitatea promite investiții în infrastructura pentru biciclete, precum și noi piste și stații de închiriere.

Decizia din Praga ar putea deveni un precedent important pentru alte orașe europene care se confruntă cu provocări similare, punând accentul pe nevoia de reguli clare într-un peisaj urban aflat într-o permanentă transformare.