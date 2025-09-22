Polițiștii din alte țări europene pot verifica în timp real dacă trotinetele sau bicicletele electrice au fost modificate pentru a depăși viteza maximă admisă. În România, asemenea verificări sunt posibile doar prin Registrul Auto Român, printr-o procedură birocratică și anevoioasă.

Între timp, accidentele continuă să crească, iar vieți omenești sunt puse în pericol. Sindicatul Europol atrage atenția că România are nevoie de măsuri rapide și eficiente pentru protejarea participanților la trafic.

„Siguranţa rutieră nu e opţională! În timp ce în România apar zilnic incidente tragice în care sunt implicaţi conducătorii de trotinete sau alte vehicule electrice, în multe ţări europene autorităţile au făcut deja un pas important: au achiziţionat staţii mobile de măsurare a vitezei acestor mijloace de transport”, au transmis, luni, sindicaşiştii Europol. „La noi, aceste verificări sunt posibile doar prin R.A.R., printr-o procedură birocratică şi anevoioasă. Între timp, vieţi omeneşti sunt puse în pericol. Este timpul să înţelegem că tehnologia ne poate ajuta să salvăm vieţi. România are nevoie de măsuri rapide şi eficiente pentru protejarea tuturor participanţilor la trafic”, au mai transmis sindicaliştii.

Statisticile arată o situație alarmantă. În 2024, Poliția Română a înregistrat 1.320 de accidente cu trotinete electrice. În doar primele șapte luni ale anului 2025, numărul cazurilor a ajuns deja la 1.500. Șapte persoane și-au pierdut viața până în luna iulie, multe dintre victime fiind minori. Cazurile dramatice sunt tot mai frecvente.

În Sibiu, un copil de 13 ani a murit după un accident cu trotineta electrică, în ciuda eforturilor medicilor care au încercat să îl salveze timp de aproape trei săptămâni. În aceeași unitate medicală, un bărbat de 58 de ani se află în comă după un incident similar.

Un studiu bazat pe datele Poliției Române arată că în majoritatea cazurilor vinovați sunt utilizatorii acestor vehicule. Aceștia circulă cu viteză peste limita legală, nu respectă regulile de circulație sau aleg să nu poarte echipamente de protecție.

Codul Rutier stabilește reguli clare: vârsta minimă de 14 ani pentru conducere, obligativitatea căștii pentru minorii între 14 și 16 ani, interdicția transportului de pasageri și limita de viteză de 25 km/h.

De asemenea, circulația trebuie să se desfășoare pe piste de biciclete, iar acolo unde acestea lipsesc, pe partea dreaptă a carosabilului.

În Piatra Neamț, autoritățile au interzis circulația trotinetelor electrice de închiriat după ce un adolescent de 15 ani a murit într-un accident. În același oraș, șapte persoane au fost rănite doar în acest an în incidente similare.

Potrivit experților, interzicerea trotinetelor electrice nu este soluția corectă. Reducerea numărului de accidente ar fi posibilă prin educarea utilizatorilor, aplicarea rapidă a sancțiunilor și desfășurarea unor campanii de informare.

Exemplele din Europa arată că există soluții variate: în Germania, trotinetele sunt interzise în zonele pietonale; în Austria, ele sunt tratate ca biciclete, cu aceleași obligații și sancțiuni; în Danemarca, circulația pe timpul nopții este interzisă; iar în Paris, autoritățile au decis interzicerea completă a trotinetelor electrice de închiriat, după ce numărul accidentelor crescuse alarmant.