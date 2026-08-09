Trotinetele electrice sunt mult mai periculoase decât motocicletele. Experții cer instruire obligatorie (studiu)

Trotinetele electrice, considerate o alternativă rapidă și comodă pentru deplasările urbane, ascund riscuri mai mari decât s-ar fi crezut. Un nou studiu ne arată că utilizatorii lor sunt de trei ori mai predispuși la traumatisme cranio-cerebrale decât motocicliștii.

Un studiu privind accidentele arată că utilizatorii de trotinete electrice sunt de trei ori mai predispuși la traumatisme cranio-cerebrale decât motocicliștii. Analiza accidentelor produse în Anglia și Țara Galilor arată, de asemenea, că femeile sunt deosebit de expuse riscului de vătămări grave.

Guvernul de la Londra a susținut închirierea de trotinete electrice în Anglia încă din 2020, însă în Regatul Unit sunt deținute în privat aproximativ un milion de trotinete electrice. Acestea nu pot fi utilizate legal pe drumuri publice, poteci sau piste de biciclete, iar forțele de poliție din întreaga țară au confiscat mii de unități deoarece proprietarii lor încălcau legea.

Analiza accidentelor arată că femeile au fost implicate în aproximativ o treime mai multe coliziuni decât bărbații și au avut o probabilitate de peste două ori mai mare de a suferi răni grave. Copiii au fost, de asemenea, expuși riscului, 16% din rănile cauzate de trotinetele electrice fiind înregistrate la persoanele sub 18 ani.

Constatările au dus la apeluri pentru ca trotinetele electrice să fie mai stabile și mai sigure, în special pentru femei, care suferă mai multe leziuni la nivelul pieptului. Unul dintre factorii indicați este faptul că ghidonul este, de obicei, setat la o înălțime potrivită pentru bărbați. Experții au susținut, de asemenea, că instruirea obligatorie în materie de siguranță și obligativitatea purtării căștilor ar putea contribui la reducerea riscurilor.

David Bodansky, chirurg consultant în chirurgie, traumatologie și ortopedie la fundația NHS a spitalului Chelsea and Westminster, a apelat la registrul național al traumatismelor majore pentru a analiza leziunile cauzate de coliziuni cu trotinete electrice, motociclete și biciclete în 18 orașe din Anglia și Țara Galilor, în perioada 2020-2022.

Analiza a arătat că utilizatorii de trotinete electrice aveau o probabilitate de peste trei ori mai mare de a suferi leziuni cerebrale traumatice sau leziuni ale vaselor de sânge și de 1,5 ori mai mare de a suferi leziuni ale organelor interne decât motocicliștii. În ceea ce privește aceste tipuri de leziuni, utilizatorii de trotinete electrice aveau și o evoluție mai proastă decât bicicliștii. În schimb, riscul lor de fracturi osoase era mai mic decât cel al bicicliștilor sau motocicliștilor.

Datele nu oferă nicio explicație pentru care trotinetele electrice sunt implicate în atât de multe accidente, dar Bodansky consideră că designul este un factor.

„Au roți foarte mici și este foarte ușor să intri cu una dintre ele într-o groapă”, a spus el.

Mai puțin de 6% dintre utilizatorii de trotinete electrice au raportat că poartă cască, potrivit studiului publicat în Scientific Reports. În timp ce unele studii anterioare au constatat că femeile erau mai predispuse să folosească trotinete electrice pe trotuar, alte cercetări nu au observat diferențe între sexe.

Într-un studiu din 2024, Dr. Petya Ventsislavova, lector senior în psihologia transporturilor la Universitatea Nottingham Trent, a constatat că mai mult de jumătate dintre utilizatorii de trotinete electrice au folosit trotuarele pentru a circula.

„Aceste cifre evidențiază nevoia urgentă de o legislație cuprinzătoare care să reglementeze trotinetele electrice private”, a declarat Ventsislavova.

Legislația ar trebui să clarifice nu doar unde și cum pot fi utilizate trotinetele electrice, ci și să includă instruire obligatorie în materie de siguranță, a spus ea.

Dr. Petya Ventsislavova a atras atenția asupra faptului că trotinetele electrice au fost introduse fără cerințe de instruire formală, deși sunt vehicule motorizate. Ea a explicat că modul în care acestea sunt manevrate diferă semnificativ de cel al bicicletelor și că anumite caracteristici tehnice pot crește riscul de accidente și gravitatea rănilor.

„Spre deosebire de mașini și motociclete, trotinetele electrice au fost introduse fără nicio cerință de instruire formală, în ciuda faptului că sunt vehicule motorizate. Trotinetele electrice se manevrează foarte diferit față de biciclete. Cicliștii stau în poziție verticală, au un centru de greutate mai ridicat, folosesc o direcție mai sensibilă și sunt mai vulnerabili la frânările bruște cauzate de roțile mici care lovesc borduri, gropi sau resturi de pe șosea. Aceste caracteristici le fac inerent mai puțin stabile și contribuie la gravitatea rănilor în cazul accidentelor”, a afirmat ea.

La rândul său, un purtător de cuvânt al Departamentului Transporturilor a declarat că rezultatele studiului sunt îngrijorătoare și a subliniat că siguranța rutieră reprezintă o prioritate pentru autorități. Acesta a precizat că testele privind trotinetele electrice se desfășoară într-un mediu controlat, înainte ca legislația să fie actualizată.