PMB pregătește noi reguli pentru trotinetele electrice de închiriat. Utilizatorii trebuie să aibă cel puțin 18 ani

Primăria Municipiului București a publicat în transparență decizională un proiect de hotărâre care modifică regulile de autorizare și funcționare a serviciilor de închiriere a trotinetelor electrice în regim self-service. Proiectul introduce noi obligații pentru operatori și utilizatori, precum și taxe, restricții și sancțiuni.

Potrivit proiectului publicat joi, 2 iulie, operatorii vor putea desfășura servicii de închiriere a trotinetelor electrice doar în baza unei autorizații emise de Municipiul București.

Conform documentului, aceștia vor plăti un tarif de 1 leu pe zi pentru fiecare trotinetă autorizată, la care se adaugă o taxă anuală de autorizare în valoare de 5.000 de lei.

Potrivit referatului de aprobare, noul regulament urmărește organizarea serviciului în condiții de siguranță, utilizarea eficientă a domeniului public și dezvoltarea mobilității urbane durabile, fără a modifica regulile generale de circulație prevăzute de legislația națională.

Proiectul stabilește și o serie de reguli pentru persoanele care utilizează trotinetele electrice.

Astfel, acestea vor putea fi închiriate doar de persoane care au împlinit vârsta de 18 ani, iar operatorii vor avea obligația de a verifica vârsta utilizatorilor prin intermediul aplicației.

Circulația va fi permisă pe pistele pentru biciclete, iar în lipsa acestora doar pe drumurile unde limita maximă de viteză este de 50 km/h.

De asemenea, va fi interzis transportul a două persoane pe aceeași trotinetă.

Proiectul mai prevede că utilizatorii trebuie să aibă asupra lor un act de identitate și nu vor putea folosi telefonul mobil sau căști audio în timpul deplasării.

Totodată, va fi interzisă circulația pe trotuare, cu excepția celor prevăzute cu piste pentru biciclete, precum și prin parcuri sau pe străzile pietruite și nereabilitate.

Potrivit regulamentului propus, operatorii vor avea obligația să echipeze toate trotinetele electrice cu sisteme GPS și tehnologii de geofencing, care permit limitarea vitezei și restricționarea circulației în anumite zone.

În plus, fiecare trotinetă va trebui să fie dotată cu sisteme de iluminare, avertizare sonoră și frânare funcționale.

Proiectul stabilește și numeroase locuri în care parcarea trotinetelor electrice va fi interzisă.

Printre acestea se numără stațiile STB, trecerile de pietoni, pistele pentru biciclete, carosabilul, parcările auto, spațiile verzi, intersecțiile, precum și zonele din apropierea școlilor, piețelor, centrelor comerciale și teraselor.

Operatorii vor avea obligația să ridice sau să relocheze trotinetele parcate necorespunzător în cel mult 120 de minute de la notificarea autorităților.

În cazul nerespectării acestui termen, autoritățile vor putea ridica trotinetele, iar operatorul va plăti 50 de lei pentru ridicarea fiecărei trotinete și 10 lei pe zi pentru depozitare.

Proiectul prevede amenzi cuprinse între 1.000 și 2.500 de lei pentru operatorii care desfășoară activitatea fără autorizație sau care nu respectă obligațiile stabilite prin regulament.

De asemenea, neplata tarifului pentru ocuparea domeniului public poate conduce la anularea autorizației și la obligarea operatorului de a retrage trotinetele din domeniul public în termen de 48 de ore.