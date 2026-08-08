Cum călătorești legal cu animalul de companie în România? Amenzile ajung până la 4.050 de lei

Vacanțele prin România pot deveni complicate pentru proprietarii de animale care nu cunosc regulile de transport. Bicicleta, motocicleta, mașina, microbuzul, autocarul și trenul au condiții diferite. De la cușcă și ham până la botniță, lesă și bilet separat, iată ce trebuie să știi înainte să pleci la drum cu animalul de companie.

Românii care vor să călătorească împreună cu animalul de companie trebuie să țină cont de reguli diferite în funcție de mijlocul de transport ales. De la documentele animalului și modul în care acesta trebuie securizat pe bicicletă sau în mașină, până la botnița obligatorie în tren pentru câinii de talie medie și mare, condițiile pot varia semnificativ.

Pentru a călători legal și în siguranță cu un animal de companie pe teritoriul României, cerințele legale și logistice diferă direct în funcție de mijlocul de transport utilizat.

În cazul câinilor, pisicilor și dihorilor domestici, este necesar un carnet de sănătate la zi, care să dovedească vaccinarea antirabică și deparazitările periodice. Microciparea și pașaportul pentru animale sunt obligatorii în cazul călătoriilor cu avionul sau al trecerii frontierei, însă sunt recomandate și pentru deplasările pe teritoriul României.

În cazul bicicletei, animalele mici trebuie transportate în coșuri speciale pentru bicicletă, montate pe ghidon sau pe portbagaj, ori în rucsacuri dedicate animalelor.

Coșul trebuie să fie prevăzut cu un grilaj superior de protecție sau cu o centură scurtă interioară, astfel încât animalul să nu poată sări în timpul deplasării.

Pentru animalele de talie mare se pot utiliza remorci speciale pentru animale, care pot fi atașate bicicletei.

Este însă interzisă și sancționată pentru conducere periculoasă deplasarea pe drumurile publice cu **câinele ținut în lesă de pe bicicletă**. Animalul poate dezechilibra bicicleta, iar situația poate pune în pericol atât biciclistul, cât și ceilalți participanți la trafic.

Transportul unui animal cu motocicleta este permis doar dacă acesta este asigurat într-o geantă sau într-un rucsac special omologat pentru motociclete ori într-un topcase ventilat, conceput special pentru transportul animalelor de companie.

Topcase-ul trebuie să aibă prindere internă de siguranță și vizieră de aerisire, astfel încât animalul să fie protejat pe durata călătoriei.

Animalul nu trebuie să aibă posibilitatea de a sări, să blocheze comenzile motocicletei sau să distragă atenția celui care conduce.

Prin urmare, transportul liber al animalului pe șa, pe rezervor sau în brațele motociclistului este interzis.

În cazul autoturismului personal, regula principală este că animalele nu pot fi transportate pe locurile din față și nu pot fi ținute în brațe de șofer sau de pasagerul din dreapta.

Încălcarea acestei reguli se sancționează cu amendă din clasa a IV-a, respectiv între 9 și 20 de puncte-amendă, ceea ce înseamnă, potrivit valorilor indicate, între 1.822,5 și 4.050 de lei.

Pentru un transport sigur și legal, animalul trebuie să fie poziționat pe bancheta din spate, unde poate fi asigurat cu un ham și o centură de siguranță specială pentru animale, conectată la priza de centură a mașinii.

O altă variantă este transportarea animalului în portbagaj sau pe banchetă, într-o cușcă specială de transport (pet carrier). În funcție de configurația mașinii, poate fi utilizată și o plasă sau un grilaj despărțitor, care împiedică animalul să ajungă în zona șoferului.

În cazul microbuzelor și autocarelor, situația este diferită deoarece nu există o lege națională unică, iar decizia aparține regulamentului intern al fiecărui operator privat de transport.

În general, animalele mici sunt acceptate dacă sunt ținute în cuști sau genți de transport compacte, poziționate în brațe sau la picioare, cu condiția să nu îi deranjeze pe ceilalți pasageri. De asemenea, este recomandat și, în practică, necesar acordul prealabil al șoferului sau operatorului.

În cazul câinilor de talie mare, aceștia sunt, în general, refuzați în microbuze din cauza spațiului limitat.

În autocarele de dimensiuni mari, câinii de talie mare pot fi acceptați doar în anumite situații. De regulă, este necesar un bilet separat, botniță și lesă, precum și acordul ferm al companiei de transport, obținut la momentul achiziționării biletului.

Pentru călătoriile cu trenul există reguli specifice privind locul în care poate fi transportat animalul.

Animalele de companie sunt acceptate doar la clasa a 2-a. Transportul este interzis la clasa 1 și în vagoanele de dormit sau cușetă, cu excepția situației în care pasagerul achiziționează întregul compartiment.

Pentru animalele mici, precum pisicile, câinii de talie mică și păsările, transportul este gratuit, cu condiția ca acestea să fie ținute în brațe sau în cuști ori colivii speciale.

În cazul câinilor de talie medie și mare, proprietarul trebuie să cumpere un bilet separat, al cărui preț este echivalent cu 50% din tariful unui bilet de adult Regio, clasa a 2-a.

Acești câini trebuie să poarte obligatoriu botniță și să fie ținuți în lesă, pe podeaua vagonului.

Există și o situație specială în cazul în care ceilalți pasageri din compartiment sau din vagon au obiecții justificate cu privire la prezența animalului. În acest caz, personalul de tren poate îndruma călătorul și animalul către un alt compartiment sau către capătul vagonului.

O excepție importantă se aplică câinilor ghid pentru persoanele cu dizabilități. Aceștia beneficiază de acces gratuit și necondiționat peste tot, fără restricțiile aplicabile celorlalte animale.