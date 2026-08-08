Reguli la bloc, 2026. Reguli obligatorii pentru proprietari și chiriași din Diaspora

Locuiești sau ai închiriat un apartament într-un stat din Uniunea Europeană? Regulile de la bloc pot fi foarte diferite de cele din România, iar nerespectarea lor poate atrage amenzi, conflicte cu vecinii sau obligația de a suporta anumite costuri. Iată ce trebuie să știe proprietarii și chiriașii în 2026.

În 2026, regulile de conviețuire la bloc în statele membre ale Uniunii Europene sunt concepute pentru a asigura siguranța, ordinea și respectul reciproc între vecini.

Deși fiecare țară are propriile prevederi, majoritatea impun reguli privind folosirea spațiilor comune, plata cheltuielilor de întreținere și respectarea liniștii.

În Italia, fiecare bloc este administrat de o asociație de proprietari, care adoptă un regulament de condominiu. Acest document oficial stabilește modul de utilizare a părților comune și regulile de comportament pentru locatari. Regulamentul este elaborat de organele de conducere ale asociației și aprobat de adunarea proprietarilor.

Respectarea liniștii este obligatorie, astfel că zgomotele puternice, precum muzica la volum ridicat sau lucrările de bricolaj, trebuie evitate în intervalele prevăzute de regulament, în special noaptea și la orele de odihnă din timpul zilei. Totodată, modificările aduse părților comune, precum scările, holurile sau lifturile, pot fi realizate doar cu acordul adunării proprietarilor, iar eventualele daune trebuie reparate imediat.

În Spania, regulile pun accent pe contribuțiile financiare ale proprietarilor și pe utilizarea responsabilă a spațiilor comune. Fiecare proprietar este obligat să participe la cheltuielile de întreținere și reparații în funcție de cota sa de proprietate. Este interzisă ocuparea abuzivă a spațiilor comune prin depozitarea obiectelor personale sau deteriorarea facilităților destinate tuturor locatarilor.

Orice modificare a elementelor vizibile ale clădirii, precum fațada sau balcoanele, necesită aprobarea adunării generale a comunității.

În Portugalia, regulile de conviețuire pun accent pe un comportament civilizat și pe siguranța locatarilor. Zgomotul excesiv și comportamentele agresive sunt interzise, iar proprietarii au obligația de a participa la adunările de condominiu.

În Franța, legislația este strictă în ceea ce privește modificările aduse clădirii. Orice schimbare a fațadei, balcoanelor sau a altor elemente vizibile trebuie aprobată de coproprietari, pentru ca aspectul exterior al imobilului să fie păstrat în conformitate cu regulamentul intern al condominiului.

În Germania, regulile de conviețuire la bloc acordă o importanță deosebită colectării și reciclării deșeurilor. Locatarii sunt obligați să sorteze gunoiul conform normelor în vigoare și să îl depoziteze în containerele destinate fiecărei categorii de deșeuri. Lăsarea sacilor de gunoi în holuri, pe scări sau în alte spații comune este, de regulă, interzisă.

Tot în Germania, în sezonul rece, locatarii pot avea obligația de a curăța zăpada și gheața de pe trotuarele din fața clădirii sau din alte zone comune, pentru a preveni accidentele și a asigura siguranța pietonilor.

În Austria, regulamentele condominiilor pun accent și pe securitatea locatarilor. În multe clădiri, accesul principal este închis automat la anumite ore ale serii, de regulă între 22:00 și 23:00. Cu toate acestea, locatarii pot intra în imobil și după închiderea automată, folosind chei, carduri de acces sau coduri speciale.