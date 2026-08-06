Sindicaliștii din Sănătate critică legea salarizării. Sanitas și Solidaritatea Sanitară cer adoptarea integrală a unui nou model de salarizare și avertizează cu acțiuni comune

Federația Sanitas și Federația „Solidaritatea Sanitară” au anunțat că au transmis Ministerului Muncii și Ministerului Sănătății un set comun de solicitări pentru modificarea proiectului legii salarizării în partea aplicabilă sistemului public de sănătate. Cele două organizații, singurele federații sindicale reprezentative la nivelul sectorului Sănătate, au declarat că vor apăra împreună modelul comun de salarizare și că orice eliminare, diminuare sau amânare a elementelor sale esențiale va primi un răspuns coordonat prin toate formele legale de acțiune sindicală.

Federațiile susțin într-un mesaj publicat pe Facebook că Ministerul Muncii și Parlamentul au acum o soluție legislativă unitară pentru sistemul de sănătate și că acceptarea proiectului este condiționată de preluarea integrală, finanțarea și transpunerea în norme obligatorii a întregului pachet transmis.

Potrivit comunicatului, documentul înaintat autorităților nu reprezintă o simplă listă de revendicări sau un set de corecții punctuale, ci o arhitectură legislativă completă, bazată pe grile și coeficienți, clasificarea unităților și a locurilor de muncă, reguli privind condițiile de muncă și continuitatea serviciilor, protecția veniturilor, finanțarea drepturilor, salarizarea personalului nemedical și TESA, performanța și garanțiile dialogului social.

Modelul propus valorifică principiile și regulile negociate în 2023 de Ministerul Sănătății împreună cu cele două federații și consacrate în contractul colectiv de muncă la nivel de sector. Acesta a fost actualizat prin negocierile și simulările desfășurate în ultimele săptămâni și definitivat în continuarea discuțiilor din 4 august 2026 de la Palatul Cotroceni, mediate de Administrația Prezidențială.

Federațiile afirmă că prin această poziție comună dispare orice posibil pretext privind lipsa unei alternative tehnice sau existența unor solicitări sindicale incompatibile și că Ministerul Muncii, inițiatorii politici și Parlamentul au în față o soluție unitară, formulată în texte legislative și susținută de organizațiile reprezentative ale angajaților din Sănătate.

„SĂNĂTATEA VORBEȘTE CU O SINGURĂ VOCE! Cele două federații reprezentative înaintează modelul comun de salarizare și îl vor apăra prin acțiuni comune Ministerul Muncii și Parlamentul au acum o soluție legislativă unitară pentru Sănătate. Transpunerea integrală și fidelă a pachetului este condiția comună pentru acceptarea proiectului. Decizia comună este clară, pachetul transmis astăzi Ministerului Muncii trebuind să fie preluat ca întreg, finanțat și transpus în norme obligatorii. Orice eliminare, diminuare sau amânare a elementelor sale esențiale va primi un răspuns coordonat al celor două federații, prin toate formele legale de acțiune sindicală. Federația Sanitas din România și Federația „Solidaritatea Sanitară” din România, singurele federații sindicale reprezentative la nivelul sectorului Sănătate, au înaintat astăzi Ministerului Muncii și Ministerului Sănătății setul comun de solicitări pentru modificarea proiectului legii salarizării, în partea aplicabilă sistemului public de sănătate. Documentul nu este o simplă listă de revendicări și nici o colecție de corecții punctuale. El reprezintă o arhitectură legislativă completă, bazată pe grile și coeficienți, clasificarea unităților și a locurilor de muncă, reguli pentru condițiile de muncă și continuitatea serviciilor, protecția veniturilor, finanțarea drepturilor, salarizarea personalului nemedical/TESA, performanța și garanțiile dialogului social. Noul model valorifică principiile și regulile negociate în anul 2023 de Ministerul Sănătății împreună cu cele două federații reprezentative și consacrate în cadrul contractului colectiv de muncă la nivel de sector. Modelul a fost actualizat prin negocierile și simulările desfășurate în ultimele săptămâni și definitivat în continuarea discuțiilor din 4 august 2026, de la Palatul Cotroceni, mediate de Administrația Prezidențială”, a transmis Federația Sanitas în mesajul publicat pe Facebook.

Noul model urmărește reașezarea salarizării astfel încât veniturile să reflecte mai bine complexitatea muncii, nivelul de responsabilitate, riscurile asumate, contribuția la continuitatea serviciilor și dificultatea de a asigura personalul necesar.

Prima componentă vizează diferențierea salariilor de bază în funcție de rolul unității sanitare. Unitățile sunt grupate în șase categorii, de la spitalele regionale, strategice și universitare până la unitățile medico-sociale, pentru ca salariul de bază să reflecte complexitatea serviciilor și responsabilitatea instituțională.

A doua componentă urmărește recunoașterea complexității locului de muncă, prin majorarea suplimentară a coeficienților pentru patru categorii de secții și compartimente, astfel încât o parte din diferențierea realizată în prezent prin sporuri să fie mutată într-o componentă stabilă, respectiv salariul de bază.

Modelul include grile complete și soluții pentru întreaga echipă din sistemul sanitar, cu coeficienți pentru personalul medico-sanitar și auxiliar sanitar, precum și reguli de încadrare pentru personalul tehnic, economic și socio-administrativ/TESA și pentru personalul nemedical din serviciile de ambulanță.

Pentru condițiile de muncă sunt prevăzute limite minime reale, drepturile aferente riscurilor fiind organizate pe intervale obligatorii, iar locurile de muncă pentru condiții deosebit de periculoase sunt definite în lege. Sunt menținute recompensele pentru activitatea în zone cu radiații, neonatologie, săli de naștere, laboratoare, condiții grele și zone izolate sau cu deficit de specialiști.

În privința continuității serviciilor, modelul menține sporul de tură la 15%, stabilește pentru munca desfășurată în repausul săptămânal și în sărbătorile legale un tarif orar suplimentar între 50% și 100%, reașază plata gărzilor și introduce reguli clare pentru garda la domiciliu și liniile de gardă acoperite prin contracte cu timp parțial.

Pachetul prevede protecția venitului și finanțarea garantată, astfel încât niciun angajat să nu piardă din venitul salarial. Federațiile solicită includerea tuturor drepturilor relevante în mecanismul sumelor tranzitorii sau compensatorii și continuarea finanțării creșterilor prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate și influențele salariale până la reforma finanțării spitalelor, cu garantarea drepturilor salariale aflate în plată după schimbarea mecanismului.

Pentru componenta de performanță este propus un program-pilot național de salarizare suplimentară în funcție de performanță, cu indicatori care să nu încurajeze suprautilizarea serviciilor, selecția nejustificată a pacienților sau afectarea independenței profesionale. Sunt prevăzute și creșteri de până la 30% din venituri proprii, cu prioritate pentru angajații care contribuie la realizarea acestora.

În ceea ce privește dialogul social, regulamentul de sporuri, criteriile de performanță, regulile gărzilor și soluțiile pentru încadrarea personalului trebuie construite cu participarea efectivă și, acolo unde documentul prevede, cu acordul federațiilor reprezentative la nivel de sector.

„Prin această poziție comună dispare orice posibil pretext privind lipsa unei alternative tehnice sau existența unor solicitări sindicale incompatibile. Ministerul Muncii, inițiatorii politici și Parlamentul au în față o soluție unitară, formulată în texte legislative și susținută de organizațiile care reprezintă angajații din Sănătate la nivel de sector. Astăzi nu înaintăm o cerere de a relua discuția de la zero, ci soluția comună a sectorului. De acum înainte, fiecare instituție și fiecare partid parlamentar trebuie să spună clar dacă apără angajații și funcționarea sistemului public de sănătate sau dacă își asumă respingerea unei alternative complete, negociate și verificabile. Un model complet de salarizare, specific sistemului sanitar Modelul comun reașază salarizarea astfel încât veniturile să reflecte mai bine complexitatea muncii, nivelul de responsabilitate, riscurile asumate, contribuția la continuitatea serviciilor și dificultatea de a asigura personalul necesar”, a sublininiat Sanitas.

Cele două federații au stabilit trei rezultate obligatorii pentru ca proiectul legii salarizării să poată fi acceptat.

Prima condiție este ca niciun angajat să nu înregistreze o scădere a venitului salarial total, protecția urmând să fie verificată asupra salariului de bază împreună cu sporurile, turele, munca de noapte, gărzile și activitatea desfășurată în zilele libere.

A doua condiție prevede creșteri salariale pentru marea majoritate a angajaților de la intrarea în vigoare a legii, reducerea la minimum a numărului de angajați menținuți temporar prin sume compensatorii și garantarea faptului că toți angajații vor beneficia efectiv de creșterea veniturilor cel târziu începând cu al treilea an de aplicare.

A treia condiție vizează existența unor reguli finanțate, transparente și aplicabile, astfel încât textul de lege, sursa de finanțare, normele subsecvente și simularea impactului asupra fiecărei categorii de angajați să înlocuiască orice promisiune fără acoperire juridică.

Federațiile consideră că asigurările publice potrivit cărora veniturile nu vor scădea sunt importante, dar nu reprezintă garanții juridice, acestea putând fi oferite doar prin prevederi legale adoptate, finanțare și simulări transparente.

Ministerului Muncii i se solicită integrarea integrală a pachetului în forma consolidată a proiectului și publicarea de urgență a textului actualizat. Ministerului Sănătății i se cere să susțină public și instituțional arhitectura construită pe regulile convenite în 2023 și să o apere în circuitul tehnic și politic, inclusiv în ceea ce privește finanțarea drepturilor și actele subsecvente.

Inițiatorilor, partidelor și parlamentarilor li se solicită să se pronunțe înaintea votului asupra pachetului ca întreg și, dacă este necesar, să îl transforme în amendamente, avertizând că selectarea doar a unor prevederi și abandonarea categoriilor profesionale sau a garanțiilor de finanțare nu echivalează cu acceptarea soluției comune.

Federația Sanitas și Federația „Solidaritatea Sanitară” au anunțat că își asumă apărarea coordonată a acestui model în toate etapele următoare, respectiv negocierea tehnică, dialogul cu inițiatorii, întâlnirile cu partidele și grupurile parlamentare, informarea publică, prezentarea transparentă a efectelor și organizarea acțiunilor sindicale legale necesare.

Cele două organizații precizează că își păstrează autonomia statutară, iar formele și calendarul concret al acțiunilor vor fi aprobate de structurile de conducere competente. Totuși, autonomia nu diminuează angajamentul comun, iar orice refuz de a transpune integral elementele esențiale ale pachetului va determina o reacție coordonată, proporțională cu gravitatea deciziei și cu efectele sale asupra angajaților.

În final, federațiile afirmă că nu apără privilegii și nu solicită conservarea mecanică a unui sistem vechi, ci susțin valoarea muncii, diferențierea justificată între nivelurile de complexitate și risc, funcționarea neîntreruptă a serviciilor medicale și capacitatea sistemului public de sănătate de a păstra profesioniștii de care depind pacienții.

„Federația „Sanitas” și Federația „Solidaritatea Sanitară” își asumă apărarea coordonată a acestui model în toate etapele următoare, respectiv negocierea tehnică, dialogul cu inițiatorii, întâlnirile cu partidele și grupurile parlamentare, informarea publică, prezentarea transparentă a efectelor și organizarea acțiunilor sindicale legale necesare. Cele două federații își păstrează autonomia statutară, iar formele și calendarul concret al acțiunilor vor fi aprobate de structurile de conducere competente. Autonomia nu diminuează însă angajamentul comun, orice refuz de a transpune integral elementele esențiale ale pachetului determinând o reacție coordonată, proporțională cu gravitatea deciziei și cu efectele sale asupra angajaților. Nu apărăm privilegii și nu cerem conservarea mecanică a unui sistem vechi. Apărăm valoarea muncii, diferențierea justificată între niveluri de complexitate și risc, funcționarea neîntreruptă a serviciilor medicale și capacitatea sistemului public de sănătate de a păstra profesioniștii de care depind pacienții”, a conchis Sanitas.

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